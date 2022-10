'La Casa del Dragón': Qué significa 'lykiri' y 'dohaeras', las palabras clave de Aemond para domar a un dragón

Aemond Targaryen ha sido, sin duda, uno de los principales protagonistas del episodio 7 de 'La Casa del Dragón', que ya se encamina al final de su primera temporada. Si aún no has podido ver esta última entrega, no sigas leyendo, para evitar SPOILERS .

Aemond, el hijo menor de Alicent y el Rey Viserys, arrastraba cierta frustración por ser el único de sus hermanos y sus 'primos', los hijos de Laenor y Rhaenyra, en no poseer un dragón propio, así que en este último episodio decide tomarse la justicia por su mano, e ir él mismo en busca de un dragón al que domar.

Y elige, ni más ni menos que a Vhagar, la enorme dragona que hasta el episodio anterior había pertenecido a Laena. Como se pudo ver entonces, sirvió con una palabra para que el dragón quemara viva a la que era su jinete. A la orden de 'Dracarys', los dragones expulsan sus llamas.

Vhagar el dragón de Laena Velaryon en 'La Casa del Dragón' | HBO MAX

Es una palabra en Alto Valyrio, lengua ancestral que, como su nombre indica, hablaban los habitantes de Valyria, y conservan ahora algunos linajes como los Targaryen o los Velaryon, que venían de aquella isla. Como también venían los dragones, que se llegaron a familiarizar con esta lengua y responden a sus órdenes.

Es por ello que en el episodio 7, cuando Aemond marcha a su escapada nocturna para acercarse al dragón Vhagar, consigue tranquilizarla y subirse a ella con tan solo unas palabras. El joven, indefenso, ve cómo el dragón abre sus fauces mostrando una llama incipiente, pero le basta con decir 'lykiri', que en valyrio significa 'cálmate'. Después termina de domarla con 'dohaeras', que quiere decir 'obedece', y consigue montarse diciéndole 'soves', que quiere decir 'vuela'.

Como puedes ver en el vídeo de arriba, cada personaje de 'La Casa del Dragón' tiene asignado un dragón, de acuerdo con el libro 'Fuego y Sangre'. Y algunos de ellos serán los que monten los protagonistas en la guerra conocida como 'La danza de los dragones'. Será el caso de Aemond, quien reclama la propiedad de Vhagar después de que los hijos de Rhaenyra le hicieran perder un ojo por llamarlos bastardos. Aemond considera justo que, tras el daño recibido, él se quede con el dragón de Laena.

