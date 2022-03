'Los Bridgerton': Charithra Chandran responde a los que acusan su papel de inclusión forzada

La inclusión en las grandes producciones es un objeto que está a debate. Los detractores argumentan que no debe ser forzada y respetar los cánones históricos que se muestran en la historia, mientras que sus defensores claman por una mayor representación de grupos históricamente menos visibilizados por cuestiones discriminatorias.

Por su parte, una de las plataformas que más apuestan por esta inclusión es Netflix y, concretamente, 'Los Bridgerton'. La serie se ha caracterizado por contar una historia de pasiones y romances entre la exclusiva corte británica del siglo XIX, sin importar la raza de sus protagonistas. Y lo ha debido de hacer bien, pues cuenta con un amplio número de fans alrededor del mundo.

Sin embargo, una de sus elecciones para el casting de la temporada 2 ha vuelto a sacar a relucir esta cuestión. Y es que Charithra Chandran ha mostrado su malestar con aquellos que han atacado su fichaje por la serie por el hecho de pertenecer a una raza minoritaria en el mundo occidental.

A pesar de ser británica, la actriz tiene ascendencia india e interpreta a Edwina Sharma en la temporada 2 que se estrena el próximo 25 de marzo. En una entrevista a The Telegraph, ha calificado "dolorosa" estas críticas: "La gente asume que mi éxito se debe a una cuota de diversidad. Incluso he tenido amigos que me han dicho: 'Oh, lo has conseguido porque eres morena'. Y eso es doloroso".

"Lo que realmente da miedo es que puedes empezar a creerlo y pensar: 'La única razón por la que me eligieron como Edwina es porque estaban buscando una familia india'", lamentó.

Pero no se ha quedado ahí. La actriz de 25 años ha comparado la diversidad que hay en el reparto, llamándola "escaparate", con la que hay detrás de las cámaras, y lo ha criticado: "Me encantaría ver más personal negro y de piel oscura. Creo que eso es realmente importante".

Simone Ashley y Charithra Chandran como Kate y Edwina Sharma en la temporada 2 de 'Los Bridgerton' | Netflix

Sobre esta cuestión, la vicepresidente de estrategia de inclusión de Netflix, Verna Myers, declaró anteriormente a The Guardian: "Tenemos que poner a gente delante de la cámara y detrás de la cámara. Cuando eso suceda, obtendrás algo que nunca antes habías visto. 'Los Bridgerton' es algo que nunca antes habíamos visto".

"Tuvimos una persona especial para pensar en el casting, específicamente para grupos menos representados, y comenzamos con personas de color, enfocándonos en las personas negras", explicó

En la nueva temporada, las hermanas Kate (Simone Ashley) y Edwina (Charithra Chandran) viajan a Londres desde la India. Ambas se enamorarán de Lord Anthony Bridgerton, al que da vida Jonathan Bailey, en su búsqueda de la esposa correcta.

