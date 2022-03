Simone Ashley dejó de comer por usar corsés durante demasiado tiempo en la temporada 2 de 'Los Bridgerton'

El estreno de la temporada 2 de 'Los Bridgerton' está a la vuelta de la esquina. En esta entrega, la actriz Simone Ashley será la protagonista, interpretando al interés romántico de Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Sin embargo, rodar la serie ha sido mucho más duro de lo que parece: llevar corsés durante tanto tiempo le produjo consecuencias.

'Los Brigerton' es una serie ambientada a principios del siglo XIX en Londres, y una de las cosas que más cautiva a los fans es el exquisito vestuario de los actores. Sin embargo, y aunque los atuendos quedan geniales en pantalla, llevar ropa de otro siglo tiene consecuencias.

Simone Ashley revela las consecuencias de llevar corsé

Para la actriz Simone Ashley, quien da vida a Kate Sharma, resultó muy doloroso tener que llevar corsé durante tanto tiempo.

"Está bien, el primer día como protagonista me sentía con mucha energía" dijo Simone en una entrevista para Glamour UK. Sin embargo, conforme fueron pasando los días, el uso del corsé se hizo cada vez más incómodo.

"Sufrí mucho dolor con el corsé. En una ocasión incluso me hice daño en un hombro". Además, la actriz necesitaba ayuda para casi todo, ya que el corsé limitaba muchísimo sus movimientos: "Cuando llevas corsé ni siquiera puedes ponerte los zapatos".

Pero la peor parte sin duda fue el hecho de que por usar durante tanto tiempo corsés, Simone Ashley dejó de comer. "Me di cuenta de que cuando usas el corsé, simplemente no comes. Cambia tu cuerpo. Tenía una cintura muy pequeña".

"En una ocasión, me comí una porción de salmón, y sentí que me iba a poner enferma. Esto sucedió porque llevaba puesto el corsé" contó Simone.

Avance de la temporada 2 de 'Los Bridgerton'

Ahora le toca el turno a una nueva historia de amor y otros protagonistas, Jonathan Bailey (hermano de Daphne Bridgerton) y Simone Ashley, pero también veremos más detalles de los personajes que enamoraron en la primera.

La querida Daphne Bridgerton también hace su aparición y lo hace junto al bebé que tanto esperaba y que tuvo con su marido, el duque de Hastings. Aunque Regé no aparecerá esta temporada, parece que tendremos bastante de Daphne y de su adorable hijo juntos.

...

Seguro que te interesa...

Nicola Coughlan adelanta la "locura" de final de la temporada 2 de 'Los Bridgerton': "No respiraba"