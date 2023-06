Ariel Winter habla de lo duro que fue empezar a trabajar con solo 4 años: "Mi experiencia quedó corrompida"

Ariel Winter saltó a la fama con 11 años tras interpretar a Alex Dunphy en 'Modern Family', donde estuvo hasta que finalizó la serie en 2020. Sin embargo, Ariel debutó como actriz a una edad muy temprana y con tan solo cuatro años. La actriz siempre se ha mostrado muy abierta a relatar sus experiencias y, ahora, tras más de 20 años en la industria cinematográfica, Winter ha confesado que no fue su decisión iniciar su carrera como actriz.

Ariel Winter en 'Modern Family' | ABC

"Tenía cuatro años. Realmente no decides nada a los cuatro", ha comentado Ariel durante el programa 'Stars on Mars' en el que participa junto a otras estrellas como la cantante Tinashe y la luchadora profesional Ronda Rousey.

"Mi experiencia quedó corrompida", ha confesado Ariel. Tras esto, Ronda le ha preguntado si este tipo de experiencia era inevitable, a lo que la actriz ha respondido: "No no. Bueno, depende de los padres. Depende de tus padres".

En 2012, cuando Ariel tenía tan solo 14 años, salieron a la luz los problemas que tenía con su familia después de que su hermana 20 años mayor que ella, Shanelle Gray, demandara a su madre por abusar fisicamente y emocionalmente de la actriz. Su madre, Crystal Workman, negó las acusaciones y, finalmente, todo quedó en nada y tanto Ariel como Shanelle dijeron que "la familia había superado el conflicto". Ariel se emancipó legalmente de sus padres a los 17 años y su hermana asumió su tutela legal.

No es la primera vez que la actriz ha hablado abiertamente de su infancia y de su madre. Durante una entrevista para el DailyMail, Winter confesó: "Creo que cuando nací, ella ya había decidido lo que esperaba que fuese y me empujó a la industria. Eso es lo que quería que hiciese y me empujó a ello. Lo antepuso a lo que yo quería y necesitaba".