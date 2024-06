La "animal y carnal" escena sexual de La Casa del Dragón 2 que han terminado cortando: "Un percal de cojones"

La temporada 2 de La Casa del Dragón ya ha estrenado su primer episodio en Max y el arranque ya ha sido bastante fuerte mostrando una de las muertes más desagradables de todo el Universo de Juego de Tronos.

Ya sabemos que en Poniente no se andan por las ramas y si hay que mostrar escenas que sean crudas o fuertes es muy probable que las veamos.

Pero, ahora, la actriz que interpreta a Alicent en La Casa del Dragón, Olivia Cooke, ha revelado en una entrevista para Elle que rodaron una escena sexual muy fuerte que terminaron descartando: "Fue un percal de cojones. No era bonita pero fue muy divertida hacerla", explica la actriz.

Alicent y Criston Cole en La Casa del Dragón | Max

Para después describirla como "carnal" e incluso "animal": "Creo que Ryan [Condal, el showrunner] dijo que no estábamos aprendiendo más sobre los personajes, con lo que no estoy de acuerdo, pero está bien. Es su serie". "Quizás lo veamos en las tomas falsas", dice riéndose.

Cook también ha explicado que se preparó a conciencia para las escenas de sexo después de ver cómo eran en Juego de Tronos, aunque admite que por el momento no ha sido para tanto: "Pensé que habría mucho más, por eso me siento aliviada de que cuando lo han utilizado conmigo ya que muestra a Alicent en escenas donde la están complaciendo, lo cual es asombroso y no siento que sea nada gratuito. Es como si estuviéramos contando una historia", concluye.