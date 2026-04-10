EN SU GIRA CON AC/DC
La actriz de Gossip Girl, Taylor Momsen, vuelve preocupar a sus fans tras ser mordida por una araña venenosa
Taylor Momsen, estrella de Gossip Girl, vuelve a ser noticia por un inesperado incidente. La actriz y cantante ha tenido que recibir atención médica tras una nueva mordedura en plena gira.
Publicidad
Taylor Momsen, conocida por su papel como Jenny Humphrey en Gossip Girl, ha vuelto a protagonizar un episodio surrealista que ha preocupado a sus fans.
La artista ha revelado que fue mordida por una araña venenosa durante su gira con AC/DC en México, un incidente que la obligó a recibir tratamiento médico pocas horas antes de salir al escenario.
En un vídeo compartido en redes, se la puede ver siendo atendida por médicos mientras recibe una inyección, después de que, según sus propias palabras: "Una enorme araña decidiera darme un buen mordisco".
Lejos de alarmarse, Momsen reaccionó con su característico humor, preguntando: "¿Cuándo empiezan mis superpoderes?", bromeando con la idea de convertirse en una especie de "SpiderWoman".
Pero lo más llamativo es que este no es un caso aislado. La actriz de Gossip Girl ya vivió una situación similar en 2024, cuando fue mordida por un murciélago en pleno concierto en España, lo que la obligó a someterse a un tratamiento contra la rabia.
Ahora, dos años después, la historia se repite de forma casi increíble: "No sería una gira con AC/DC si no me mordiera algo", ironizó la propia Momsen, tomándose con humor una situación que podría haber sido mucho más grave.
A pesar del susto, la cantante continuó con su actuación esa misma noche, demostrando su compromiso con el público incluso tras el incidente.
Así, la exestrella de Gossip Girl suma un nuevo capítulo a su ya peculiar historial… confirmando que, en su caso, los escenarios no solo traen música, sino también encuentros bastante inesperados.
Publicidad