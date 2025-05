De From a Duster: Las mejores series de los protagonistas de Perdidos (y una que acaba de estrenar)

¿Dónde hemos visto a los actores de Perdidos después del éxito de su serie? Si te estabas preguntando esto, estás de suerte porque uno de los protagonistas de la mítica serie de la isla, Josh Holloway, estrena este mes nuevo proyecto y no uno cualquiera. El que diese vida a Sawyer, encabeza el nuevo proyecto cocreado precisamente por uno de los padres de Perdidos, J.J. Abrams (junto a la guionista LaToya Morgan).

La serie se llama Duster, acaba de aterrizar en Max y en ella Holloway interpreta a un conductor al servicio de la mafia, pero que descubirá gracias a una joven agente del FBI que esas personas para las que trabaja podrían estar implicadas en la muerte de su hermano. Antes de este proyecto, Josh Holloway tuvo un papel destacado en Yellowstone y antes de eso protagonizó dos series que no cuajaron demasiado: Intelligence, sobre un hombre con un microchip implantado que le daba una enorme inteligencia y que trabajaba para la CIA, y Colony, sobre una invasión extraterrestre.

Como él, muchos de sus compañeros de Perdidos han seguido sus carreras aunque con papeles no tan relevantes como la serie que les hizo famosos.

Matthew Fox (Jack Shephard) parecía estar destinado a ser la gran estrella del elenco, pero su carrera se fue al traste, con rumores de ser una persona bastante problemática. En cambio, Evangeline Lilly (Kate Austen), quien estuvo un tiempo retirada de la interpretación, ha sido la que más éxito ha logrado gracias a su paso por Marvel como La Avispa y por El Hobbit como la elfa Tauriel.

Evangeline Lilly y Paul Rudd en 'Ant-Man y la Avispa' | Marvel

Si nos centramos en las series, podríamos decir que quien más tino eligiendo proyectos ha tenido ha sido Michael Emerson (Ben Linus). Primero le vimos en Vigilados: Person of Interest, un procedimental solvente y con misterio que aguantó en antena durante cinco temporadas, y luego en Evil, la loca serie de los creadores de The Good Wife que mezcla posesiones demoníacas y otros elementos sobrenaturales con religión y ciencia y que tuvo cuatro temporadas, concluyendo el año pasado. Ahora ha tenido un papel recurrente también con los mismos creadores en la serie de su mujer, Carrie Preston, un spin-off de Elsbeth Tascioni.

Person of interest | Atresplayer.com

La serie Hawaii Five-0, otra serie de casos, esta bastante más convencional pero amena, reunió a tres actores de Perdidos en la misma localización donde ya se grabó aquella serie, en Hawái. Fueron Daniel Dae Kim y Jorge Garcia (Kim y Hugo), aunque Terry O'Quinn (John Locke) también apareció en la serie durante 16 episodios. De él, más que esta, podríamos descartar su paso por la serie Castle Rock, una reimaginación de las historias de Stephen King en modo remix bastante pintona. También se pasó por el universo de The Walking Dead en la miniserie centrada en Rick y Michonne.

Jorge Garcia y Daniel Dae Kim en Hawaii 5.0 | CBS

A Yunjin Kim (Sun-Hwa Kwon) la hemos visto recientemente en dos series de Netflix, en Besos, Kitty y en la versión coreana de La casa de papel, donde hacía suyo el personaje equivalente a la Inspectora Murillo.

Y en esa misma plataforma hemos visto a Elizabeth Mitchell (Juliet Burke), aunque en un personaje no principal, en Outer Banks. Sin embargo, de Mitchell nos quedamos con su paso por el reboot de V que se hizo en 2009 y, sobre todo, con su participación en The Expanse, una de las series de ciencia ficción espacial más interesantes de los últimos años, a la que se incorporó en las últimas temporadas.

Henry Ian Cusick y Page Turco en The 100 | The CW

Por último, nos queda hablar de otros dos actores que han pasado por proyectos de éxito. Uno es Henry Ian Cusick (Desmond Hume), que estuvo un tiempo en la serie Scandal, pero sobre todo nos gustó en Los 100, aquella serie postapocalíptica que inicialmente parecía una chorrada teen pero que luego se destapó como una historia apasionante.

Harold Perrineau en From | MGM+

Aunque actualmente diríamos que el más aceptado por la crítica sería Harold Perrineau, por ser uno de los protagonistas de From, la adictiva ficción de terror y misterio sobre un pueblo donde suceden cosas inexplicables y está rodeado de criaturas nocturnas peligrosísimas. Y como se ha dicho tantas veces ya parece no significar nada, pero sí, para muchos From es la digna heredera de Perdidos.