8 miniseries que enganchan para ver estas Navidades

Las vacaciones navideñas suelen ser un buen momento para ajustar cuentas pendientes con nuestra pila de series para ver. Los días libres se llenan de celebraciones y reuniones, pero también hay tiempo para tomarse un respiro y sentarse frente a la tele a disfrutar de una buena historia, muchas veces acompañados de familiares o amigos con los que no solemos ver series juntos. Y ahí surge un problema: si cada uno lleva su ficción favorita a un ritmo distinto, los spoilers vuelan. ¿Solución? Optar por ver algo que ninguno haya visto, a ser posible una propuesta corta e interesante que podáis acabar juntos en apenas unos días. En efecto, las miniseries son perfectas para esta época. Y, por ello, tenemos una estupenda selección de siete títulos estrenados en 2023 ideales para estas Navidades.

Mi dulce niña

Este éxito inesperado de Netflix llegó desde Alemania y se estrenó la misma semana que El cuerpo en llamas, consiguiendo eclipsarla: Mi dulce niña se mantuvo 4 semanas en el número uno de las series más vistas de habla no inglesa por encima de la serie de Úrsula Corberó. Se trata de un thriller de seis episodios que arranca con un accidente de tráfico en el que se ven envueltas una madre y una hija, aunque pronto la policía descubrirá que ese parentesco no es real y que la pequeña es una niña desaparecida hace trece años. Ambas habían sido retenidas, pero ¿por quién y por qué?

La puedes ver en Netflix.

Las flores perdidas de Alice Hart

Los productores de Big Little Lies nos traen otra miniserie que mezcla drama y misterio con protagonismo femenino. Sigourney Weaver es quien encabeza el reparto de Las flores perdidas de Alice Hart, basada en el best-seller homónimo de la australiana Holly Ringland, sobre una niña que pierde a sus padres y se muda a la granja de su abuela. Allí, además de afrontar su trauma, descubrirá a lo largo de décadas —la vemos de niña y también de adulta encarnada por Alycia Debnam-Carey de Los 100— que su familia oculta secretos de su pasado relacionados con el abuso. Una propuesta de siete episodios que ha pasado bastante desapercibida pero que merece la pena echarle un ojo.

La puedes ver en Amazon Prime Video.

La Ruta

Viajamos hasta la costa levantina a principios de los 90 para recordar un fenómeno que marcó a toda una generación de jóvenes con La Ruta del Bakalao. En este caso nos adentramos en un grupo de amigos y veremos cómo evoluciona su vida a lo largo de más de una década desde el momento en el que entran en Barraca, una de las discotecas más importantes de la época. La fiesta y la música mákina serán el hilo conductor de una serie donde los sentimientos, la amistad y el dejar la inocencia atrás son los verdaderos protagonistas. Claudia Salas, Ricardo Gómez, Álex Monner y Elisabet Casanovas brindan unas interpretaciones brillantes.

La puedes ver en atresplayer.

Una pequeña luz. Protegiendo a Ana Frank

El nombre de Ana Frank, la niña que escribió un diario mientras vivía escondida en una buhardilla de Ámsterdam durante la ocupación nazi, es de sobra conocido. Pero quizá no tanto es el de Miep Gies, la secretaria de Otto Frank que protegió a la familia y en quien se centra la miniserie Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank. Biográfica, pero con licencias de ficción, esta producción de National Geographic estrenada en Disney+ ofrece un relato crudo y en detalle sobre una historia que todos conocemos, con estupendas interpretaciones -destaca Bel Powley como protagonista- y buen pulso.

La puedes ver en Disney+.

Love and Death

El caso real de Candy Montgomery se ha llevado a la televisión por partida doble en estos dos últimos años. Primero llegó Candy, con Jessica Biel como protagonista, y después Love & Death cuyo principal atractivo es la interpretación de la siempre maravillosa Elizabeth Olsen. El 13 de junio de 1980 ocurrió el crimen: Candy mató a su amiga Betty, a la que había conocido en la iglesia, asestándole cuarenta y un hachazos. La opinión pública tendría carnaza extra cuando se descubriese que Candy tenía una aventura con Allan, marido de Betty, y que la asesina aseguraba haber actuado en defensa propia cuando la víctima descubrió la verdad. A través de siete entregas, la miniserie aborda todos los recovecos de esta historia. El reconocido David E. Kelley se encuentra tras el guion.

La puedes ver en HBO Max.

Cadáveres

Si lo que buscas es una aventura de ciencia ficción y misterio con saltos temporales, Cadáveres es tu opción para darle al play. La serie se mueve a través de cuatro épocas -1890, 1941, 2023 y 2053- en las que aparecen sendos cadáveres, todos ellos iguales y en el mismo callejón de Londres, y sus respectivos investigadores intentarán resolver qué misterios hay tras la aparición de este cuerpo y cómo es posible que todos esos casos estén relacionados. Así, se arma un complejo puzle temporal donde unas tramas afectan a otras más de lo que en principio podría parecer. Intrigante y adictiva miniserie que nos hace avanzar a base de interrogantes, aunque no será recordada como la mejor del año.

La puedes ver en Netflix.

Enjambre

De la selección de este artículo, quizás Enjambre sea la que podemos etiquetar como más "de autor". Creada por Donald Glover junto con Janine Nabers (ambos trabajaron juntos antes en Atlanta), sigue el oscuro camino de Andrea Green (Dominique Fishback), una joven obsesionada con la estrella del pop del momento, una cantante ficticia llamada Ni’jah -que se inspira claramente en la figura de Beyoncé- y que recorrerá Estados Unidos dejando un regero de sangre tras de sí. La serie analiza cuestiones como el culto a la fama y la obsesión por los iconos populares, sacando a la luz el lado más tóxico de los fandoms. Otra cantante real, Billie Eilish, hace su debut interpretativo en esta ficción.

La puedes ver en Amazon Prime Video.

Asesinato en el fin del mundo

Los creadores de The OA, Brit Marling y Zal Batmanglij, vuelven a la carga con una nueva serie que aúna misterio y crimen. Emma Corrin, estrella de The Crown que dio vida a Lady Di, interpreta aquí a Darby Hart, una detective que es invitada, junto a otros ocho personas más, a un retiro en un lugar recóndito y gélido con un solitario millonario -al que encarna Clive Owen- como anfitrión. Allí sucederá un asesinato, como si de un Cluedo se tratase, y ella deberá tratar de resolverlo. Aunque no parezca la premisa más original del mundo, esta miniserie original del canal FX tiene la suficiente personalidad para destacar e interesarnos. Y también atraparnos hasta el final.

La puedes ver en Disney+.