Si te gustó Peaky Blinders, tienes que ver estas series y películas de su creador, y una la acaba de estrenar

Si decimos Steven Knight, quizás su nombre no te suene. Pero si mencionamos la serie Peaky Blinders, seguro que ya sabes de qué hablamos. Detrás de la popular serie de los gánsteres con visera de la familia Shelby se encuentra un guionista británico tan brillante como prolífico que comenzó a trabajar en la industria en los años noventa, pero que en el último lustro ha despuntado como uno de los nombres más relevantes de las series y el cine. Tanto, que la mismísima Lucasfilm le ha fichado para trabajar en el guion de la siguiente película de Star Wars, en la que veremos cómo Rey intenta rearmar la orden Jedi después de lo acontecido en Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker.

Y no es el único proyecto de Knight pendiente de salida: firma el guion de Maria, sobre la vida de Maria Callas y dirigida por Pablo Larraín, otra cinta llamada Small Dark Look sobre la mafia rusa en Londres de la que Jason Statham será protagonista y tiene, además, hasta 5 series nuevas en diferentes fases de desarrollo. Hoy os recomendamos varias series y películas escritas por Steven Knight y dónde verlas.

Spencer

Antes de la inminente Maria, Knight ya colaboró con el director Pablo Larraín en otra de las cintas biográficas del chileno. Firmaba el guion de Spencer, aquella sobre la princesa Dianapor la que Kristen Stewart consiguió la nominación al Oscar. La trama se centra en un crucial fin de semana navideño de 1991, época en la que Lady Di y Carlos de Inglaterra vivían un tenso momento por el idilio de este con Camilla Parker-Bowles. La película ofrece una mirada íntima y conmovedora a la vida de Diana y retrata la opresiva atmósfera de la familia real británica. Con una actuación cautivadora y una dirección visualmente impactante, Spencer capta la esencia de la vulnerabilidad y la fortaleza de la princesa.

Dónde verla: Amazon Prime Video

Taboo

Junto con Peaky Blinders, una de las series más celebradas de Steven Knight -y que no se sabe si algún día se retomará- es Taboo, en la que trabajó codo con codo con uno de sus actores fetiche, Tom Hardy, y esta vez también en la escritura. Y es que ambos son, junto al padre del intérprete, Chips Hardy, los creadores. Ambientada en 1814, la serie sigue la historia de James Keziah Delaney (el papel de Tom Hardy), un hombre que regresa a Londres después de pasar años en África y que se sumerge en una red de conspiraciones, traiciones y secretos familiares oscuros. Con una atmósfera opresiva y una narrativa intrincada, Taboo destaca por su mirada de la turbia sociedad de la época, la oscuridad moral de todos sus personajes y la bajeza moral de su improbable héroe.

Dónde verla: AMC+

Locke

Con Tom Hardy también trabajó en la película Locke, de 2013, que no solo escribió sino que también dirigió. La película, que se desarrolla en tiempo real y sucede dentro de un coche que conduce Hardy, nos presenta a un contratista llamado Ivan Locke que tiene hasta el momento lo que parece una vida tranquila. Sin embargo, una noche recibirá una llamada que le obligará a tomar una decisión que convertirá su viaje en uno muy peligroso y contrarreloj. Claustrofóbica y vibrante como pretende ser, eso sí, solo apta para quienes estén dispuestos a verle la cara al actor durante todo el metraje.

Dónde verla: Amazon Prime Video

See

See no es tal vez su mejor obra, peca a veces de propuesta genérica y con una premisa extraña y tiene un comienzo poco cautivador, pero gustará a quienes disfrutan con los mundos postapocalípticos. Aquí Steven Knight nos muestra un futuro distante en el que la humanidad ha perdido el sentido de la vista, convirtiéndose en una sociedad primitiva y tribal. En esta nacen dos gemelos con la capacidad de ver, lo que desencadena una serie de eventos que desafían las creencias arraigadas de la sociedad y despiertan un conflicto épico entre las facciones rivales. Desde ahí se arma una historia de tintes épicos, con sus dosis correctas de heroicidad, batallas y viajes, con Jason Momoa a la cabeza. Se nota, además, que Apple no escatimó en gastos.

Dónde verla: Apple TV+

Los hombres del SAS

Otra serie muy interesante del guionista, y que gustará seguro a los fans de Peaky Blinders, es Los hombres del SAS, estrenada el año pasado por BBC y ya renovada para una segunda temporada. A lo largo de seis episodios nos cuentan cómo se creó una unidad de las Fuerzas Especiales de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial cuyos integrantes eran hombres sin nada que perder y con muchas ganas de batallar de la forma más kamikaze posible. La serie utiliza la música anacrónica y el montaje frenético del mismo modo que la de los Shelby y resulta épica, pero con unos personajes proscritos sin atisbo de heroicidad.

Dónde verla: HBO Max

Cuento de Navidad y Grandes esperanzas

El guionista parece trabajar muy a gusto con BBC, ya que en los últimos años, además de la anterior, ha trabajado en varios proyectos (y tiene más en el horizonte). Por ejemplo, realizó dos adaptaciones de obras de Charles Dickens: en 2019 hizo el clásico gótico Cuento de Navidad con Guy Pearce en el papel de Ebenezer Scrooge y este año estrenó su propia versión de Grandes Esperanzas con Olivia Colman en el reparto, aunque esta última no logró satisfacer las expectativas que había.

Dónde verlas: Disney+

Promesas del Este

Mucha mejor acogida tuvo Promesas del Este, drama sobre mafia dirigido por David Cronenberg en 2007 que sigue la historia de Nikolai, interpretado por Viggo Mortensen, un chófer y hombre de confianza en la organización criminal rusa Vory v Zakone en Londres. La película destacó por su retrato crudo y realista del submundo criminal y sus intrincadas jerarquías, las buenas interpretaciones y un guion, de Knight, cargado de suspense y oscuridad. Desde luego, una obra del guionista para revisitar.

Dónde verla: SkyShowtime

La luz que no puedes ver

Y dejamos para el final la propuesta de Steven Kight más reciente, que se incorporó al catálogo de Netflix hace apenas unos días. Se trata de La luz que no puedes ver, una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial y basada en la novela ganadora del Pulitzer del mismo nombre escrita por Anthony Doerr, aunque no está recibiendo muy buenas críticas. En cualquier caso, cuenta la historia de una joven francesa ciega que, junto a su padre, huye de París hasta St. Malo llevando consigo un diamante que intenta proteger de los nazis y, en esas, conocerá a un muchacho que ha sido alistado por el bando enemigo. Mark Ruffalo y Hugh Laurie forman parte del reparto y dirige Shawn Levy (El proyecto Adam).

Dónde verla: Netflix