7 series fresquitas, cortas o ligeras para ver en verano

Es verano. Vuelves de la playa con los pies llenos de arena y la espalda pegajosa de protector solar. O estás en una autocaravana perdido en mitad de la montaña. O quizás, simplemente, te toca seguir yendo a currar y ponerte debajo del aparato de aire acondicionado para no acabar derretido. Sea como sea, si estás en alguno de estos supuestos es muy probable que no tengas la mente apta para ponerte con una serie muy sesuda ni con una trama compleja. Lo que te apetece es algo más ligero, más veraniego o, simplemente, que no tenga demasiados episodios para que no la dejes luego colgada cuando vuelvas a tus quehaceres mundanos. No te preocupes, nosotros tenemos una lista de series ideales para el verano.

'Outer Banks' (Netflix)

¿Hemos dicho playita? Playita y surf, de hecho, es lo que ofrece 'Outer Banks'. Y no solo eso, también misterio, acción y hormonas juveniles disparadas. La serie sigue a un grupo de chavales con poco dinero que se mueven entre los pijos que veranean en su ciudad, hasta que un día descubren la pista a un tesoro relacionado con el padre de uno de ellos. Y esa pista no solo les llevará al dinero, sino también a un montón de peligros y gente chunga que les persigue. A diferencia de muchas otras series de Netflix, que mueren en sus primeras temporadas, esta lleva ya tres y está renovada por una cuarta. Todo un éxito en la plataforma.

'Paper Girls' (Amazon)

¿Buscas algo similar a 'Stranger things' para ver en familia? Pues 'Paper Girls', de Amazon, también sigue las aventuras de una pandilla, en este caso de chavalas, y tiene toques de ciencia ficción. Basada en los cómics de Brian K. Vaughan (responsable de obras tan aplaudidas como 'Y: The Last Man', 'Ex Machina' o 'Runaways'), nos muestra cómo las protagonistas realizan sin querer un viaje al futuro durante la noche de Halloween de 1988, llegando hasta 2019 y encontrándose, sorpresa, consigo mismas. No solo tendrán que averiguar cómo volver a su realidad, sino que serán perseguidas por otros viajeros temporales. La serie solo tiene una temporada y está cancelada, pero si la tomas como una historia corta, puede gustarte.

'Nacho' (Atresplayer)

También de pocos episodios, ocho en concreto, es 'Nacho', la serie de Atresplayer que retrata la vida de Nacho Vidal, desde que era un joven bala perdida y fiestero hasta que comenzó a trabajar en la industria del porno y su nombre (y lo que tenía entre las piernas) ganó fama a nivel mundial. Se trata de una ficción bien producida y con muchísimo ritmo que no dejará a nadie... insatisfecho.

'Loot' (Apple TV+)

La siempre carismática Maya Rudolph protagoniza esta comedia de (por ahora) diez episodios sobre una mujer multimillonaria que descubre que su marido la engaña. Hasta ahí, una historia clásica, pero Molly, que así se llama la protagonista, descubre que tiene a su nombre una organización benéfica y decide centrarse en ella para ayudarse a sí misma a salir adelante. Ficción simpática y ligera, está renovada por una segunda temporada aunque la anterior se emitió en 2022 y todavía no hay noticias de cuándo se lanzarán las nuevas entregas.

'Colegio Abbott' (Disney+)

Si lo que buscas es comedia, pero de las de antes que tenían temporadas de 22 episodios para que no se te acaben tan pronto, entonces la opción que buscas es 'Colegio Abbott', la última ganadora del premio Globo de Oro a Mejor comedia televisiva. Y lo merece. La premisa es muy sencilla: contada en clave de falso documental, sigue el día a día de un grupo de profesores de una escuela pública de Filadelfia, donde hay más ilusión que recursos. Sin embargo, no es por el argumento por lo que te ganará esta sitcom, sino por el encanto de sus personajes y por su espíritu positivo. Es de esas series que, cuando le coges cariño, no puedes parar de ver.

'Monarch' (AXN Now)

La reconocida actriz Susan Sarandon se pone al frente de 'Monarch', una propuesta clásica de saga familiar, con sus amoríos y sus traiciones, en la que un poderoso clan intentará mantener su estatus ante los golpes de sus rivales. En este caso, Sarandon es la matriarca de los Roman, la familia más destacada de la industria de la música country, de quienes se revelará que su fama estaba basada en una mentira. Si buscas un culebrón con lentejuelas, sombreros de cowboy y cancioncillas, puede ser tu predilecta.

'From' (HBO Max)

Desde que se estrenó el año pasado, a 'From' no le han faltado las comparaciones con 'Perdidos', pero no solamente en el buen sentido. Como aquella de la isla, en esta ficción abundan los interrogantes, los cliffhangers, los giros imposibles y los cabos sueltos para que el espectador se devane los sesos (o se tire de los pelos, según). Se trata de una propuesta de ciencia ficción que nos lleva hasta un pequeño pueblo perdido de la mano de Dios en mitad de América, donde todo el que entra no puede salir y, además, hay un montón de criaturas malignas acechando. El misterio está servido. Así que si te gustan este tipo de historias, y estando advertido de que no es la mejor serie del mundo pero sí entretenida, puede ser tu visionado veraniego. De momento hay dos temporadas y está renovada por otra más.