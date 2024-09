10 series olvidadas que no recuerdas pero que son fantásticas para una maratón

A menudo, cuando tenemos que elegir qué serie ver, nos dejamos llevar por las nuevas incorporaciones de las plataformas, ya sea porque tenemos interés en ver ese estreno del que todo el mundo habla o porque el algoritmo intenta metérnoslo por los ojos y nos lo "vende" en la plataforma para ver si picamos. Pero, muchas veces, esos estrenos son fugaces, los vemos y los olvidamos, mientras que los catálogos esconden joyas que merece más la pena ver. Series que en su momento fueron muy vistas o queridas, pero que se han ido olvidando y que bien vale la pena recuperarlas y ponerse con ellas. Sobre todo si buscamos ficciones con las que involucrarnos durante cierto tiempo y amar a sus personajes más allá de una corta temporada de seis u ocho episodios. Hoy, os proponemos varias ideas en este sentido.

The O.C.

Adam Brody y Rachel Bilson en 'The O.C.' | Fox

Cuesta creer que The O.C. (cuyo título hacía referencia al lugar donde sucedía, Orange County) durase solo cuatro temporadas, teniendo en cuenta lo querida que sigue siendo, veinte años después de su estreno. Su punto de partida luego ha sido adoptado por muchas otras ficciones de corte juvenil, como Gossip Girl o Élite, presentándonos a unos protagonistas pijos (en este caso, Seth, Marissa y Summer) que acogían entre ellos a un descarriado muchacho de familia desfavorecida, como quien acoge a una mascota. Drogas, amoríos, fiestas y surf eran parte de esta ficción que empezaba con aquella inolvidable canción que decía "California here we come, right back where we started from...". ¿Dónde volver a verla ahora? Pues en Max.

Veronica Mars

Jason Dohring y Kristen Bell en 'Veronica Mars' | The CW

Aunque en España no fue muy conocida (se vio con doblaje en TVE hace años) y en Estados Unidos no tuvo la audiencia necesaria para renovar más allá de su tercera temporada, Veronica Mars se convirtió en una serie de culto en los años dos mil. Fue el papel que le dio fama a Kristen Bell, mucho antes de Frozen o The Good Place, dando vida a la investigadora privada adolescente más inteligente de la televisión. Ahora, esta serie que se salía del patrón típico de dramas teen del momento, puede verse en Amazon Prime Video (aunque, eso sí, les falta la cuarta temporada que se hizo más tarde, aunque sí tienen la película que se hizo por crowdfounding).

Fringe

Fotograma de 'Fringe' | Fox

Otra que estuvo siempre al borde de la cancelación fue Fringe, pero milagrosamente se mantuvo en antena durante cinco temporadas gracias a la confianza de FOX, que vio en ella una serie que no arrasaba pero sí tenía unos seguidores devotos. No era para menos, pues se trataba de una de las series de ciencia ficción más interesantes desde Expediente X, sobre un equipo del FBI que investigaba sucesos que ponían al límite la separación entre ciencia y ciencia ficción. Ahora se puede ver en Max y Movistar Plus+.

Chuck

Yvonne Strahovski, Zachary Levi y Adam Baldwin en Chuck | NBC

¿Hablamos de resolver casos con agencias gubernamentales involucradas? Hablemos pues de Chuck, la serie en la que conocimos a Zachary Levi (Shazam) y que puede verse ahora en Amazon Prime Video. Emitida originalmente por el canal NBC, durante cinco temporadas, se caracterizaba por mezclar lo más excepcional del mundo del espionaje con lo más mundano de la vida de su protagonista, un cerebrito que un día recibe, por error, un montón de información clasificada de la CIA y la NASA, que almacena en su cerebro. Y, claro, ambas organizaciones le necesitarán para resolver casos, mientras él sigue con su vida normal en una tienda de electrodomésticos. Un poco de acción, un poco de comedia, un poco de tensión sexual no resuelta y ahí lo tienen.

Malcolm in the Middle

'Malcolm in the Middle' | Fox

Saltamos ahora a una de las comedias más icónicas de los dos mil, con siete temporadas y 151 episodios disponibles en Disney+ y con risas aseguradas. Porque si hay una forma mejor de ver a Bryan Cranston que en Breaking Bad, desde luego que es en esta sitcom en la que interpretaba al padre de una familia absolutamente disfuncional. Cada cierto tiempo, Frankie Muniz (el actor que interpretó a Malcolm) aviva la ilusión por un regreso, pero hasta que no lo veamos no lo creeremos.

La chica invisible (Awkward)

Escena de 'Awkward' | MTV

Aunque hace no mucho se estrenó una serie española que fue titulada también como La chica invisible (un thriller rural con Daniel Grao), en 2011 tuvimos otra La chica invisible muy distinta de la mano de MTV, cuyo nombre original era Awkward. Trataba las vicisitudes de Jenna Hamilton (Ashley Rickards, One Tree Hill), una adolescente marginada en el clásico instituto norteamericano, invisible para sus congéneres hasta que tiene un accidente de tráfico que la obliga a ir llamativamente escayolada. Y, entonces, deja de ser invisible... no necesariamente para bien. Y la serie, con su humor, frescura y descaro consiguió ser vista como una comedia teen diferente a sus competidoras. Ahora puede verse en Pluto TV.

Person of Interest

Person of interest | Atresplayer.com

Cambiamos de tercio para recordar la colaboración entre J.J. Abrams y Jonathan Nolan que tuvo un resultado apasionante, aunque ahora está bastante olvidada entre el público. Recuperarla en Max o Movistar Plus+ sería buena idea si buscas una serie de casos interesantes, que luego desarrolla una trama horizontal aún mejor. Después de Perdidos, Abrams volvía a contar con Michael Emerson para esta serie donde daba vida a un multimillonario que había desarrollado un programa informático capaz de predecir crímenes antes de que sucediesen. Sin embargo, nada es tan sencillo, ni en ejecución ni a nivel moral, como parece.

Nurse Jackie

'Nurse Jackie' | Showtime

Durante las décadas de los 2000 y 2010, el canal Showtime intentó plantarle cara a la mismísima HBO con series como Dexter, Weeds o Californication, con ese mismo objetivo de televisión de calidad aunque con un punto más canallita que el de su cadena rival. Una ficción de aquella hornada fue Nurse Jackie, con Edie Falco (de Los Soprano) como protagonista, interpretando a una enfermera de urgencias adicta a las pastillas, especialmente a opioides y psicotrópicos. Una premisa similar a la de House, pero que llevaba todo un paso más allá. Ahora, curiosamente, puede verse en la plataforma donde están las series de HBO, Max.

Doctor en Alaska

'Doctor en Alaska' | CBS

La fórmula del pez fuera del agua es una de las más utilizadas en la televisión norteamericana como punto de partida y era precisamente la que servía de premisa a Doctor en Alaska (en inglés tenía un título menos descriptivo, Northern Exposure), sobre el cosmopolita doctor Fleischman que tenía que irse hasta un remoto pueblo de Alaska a vivir, el ficticio Cicely, mirando al principio un poco por encima del hombro a sus habitantes para luego descubrir que estaba en el mejor lugar posible. Con su parte de viaje existencialista y sus toques de realismo mágico, se convirtió en una ficción imborrable que aún hoy sigue despertando nostalgia. En pleno 2024 la puedes encontrar en Filmin.

Monk

Escena de 'Monk' | USA Network

Y cerramos con otra serie sencilla, que nunca aspiró a ser esa de la que todos los críticos hablan, pero sí una agradable e ingeniosa para ver antes de dormir. Era una serie clásica de casos policiales, pero tenía en su protagonista (encarnado por un Tony Shalhoub que ganó tres Emmy por este papel y un Globo de Oro) a su mayor baza. Adrian Monk era un expolicía expulsado del cuerpo por su carácter obsesivo compulsivo (hacia gérmenes y otras muchas manías), pero también un brillante detective privado. En Amazon Prime Video encontramos sus ocho temporadas.