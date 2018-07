El público se niega a aplaudir a Aziz Ansari durante los SAG Awards 2018

El actor Aziz Ansari, conocido por su papel en 'Master of None', no acudió a la entrega de los SAG Awards 2018. El intérprete fue acusado de agresión sexual hace unas semanas, tras recoger el Globo de Oro al mejor actor de comedia.

En esta misma categoría estaba nominado Ansari en los SAG Awards, pero tras la polémica, el actor decidió no acudir a la ceremonia que presentó Kristen Bell.

Cuando llegó el momento de hacer entrega del premio al Mejor Actor de Comedia, categoría en la que Aziz Ansari estaba nominado junto a Anthony Anderson, Larry David, Sean Hayes, William H. Macy (ganador del premio) y Marc Maron, ninguno de los asistentes aplaudió al nombrar al protagonista de 'Master of None'. Un silencio que no pasó desapercibido para quienes estaban viendo la gala por televisión y así lo comentaron en redes sociales.

La mujer que denunció hace unas semanas a Aziz Ansari es una persona anónima que no tiene nada que ver con la industria del cine y la televisión, por lo que ha decidido mantener su nombre en anonimato y ofrecer un alias falso. Grace es el nombre que ella ha elegido para Babe, el medio que publicó un detallado relato de los hechos que ocurrieron en una fiesta posterior a los premios Emmy de 2017.