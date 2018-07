Lista de los ganadores de televisión en los SAG Awards 2018

La 24ª edición de los premios que entrega anualmente el Sindicato de Actores estuvo marcada por la campaña Time's up a favor de la igualdad de género. Por primera vez, la ceremonia de entrega de los SAG Awards fue presentada por una mujer, la actriz Kristen Bell, y todos los premios los entregaron mujeres.

Conoce todos los ganadores en las categorías de televisión, muy repartidos entre las ficciones 'This Is Us', 'Veep' y 'Big Little Lies', que se han llevado la mayoría.

MEJOR REPARTO (DRAMA)

This Is Us

Juego de Tronos

The Crown

Stranger Things

El cuento de la criada

MEJOR ACTRIZ (DRAMA)

Claire Foy, The Crown

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Laura Linney, Ozark

Elisabeth Moss, El cuento de la criada

Robin Wright, House of Cards

MEJOR ACTOR (DRAMA)

Sterling K. Brown, This Is Us

Jason Bateman, Ozark

Peter Dinklage, Juego de Tronos

David Harbour, Stranger Things

Bob Odenkirk, Better Call Saul

MEJOR REPARTO (COMEDIA)

Veep

black-ish

Curb Your Enthusiasm

GLOW

Orange Is the New Black

MEJOR ACTRIZ (COMEDIA)

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Uzo Aduba, Orange is the new black

Jane Fonda, Grace and Frankie

Lily Tomlin, Grace and Frankie

Alison Brie, GLOW

MEJOR ACTOR (COMEDIA)

William H. Macy, Shameless

Anthony Anderson, black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Sean Hayes, Will y Grace

Marc Maron, GLOW

MEJOR ACTRIZ (MINISERIE O TELEFILM)

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Susan Sarandon, FEUD: Bette and Joan

Jessica Lange, FEUD: Bette and Joan

Laura Dern, Big Little Lies

MEJOR ACTOR (MINISERIE O TELEFILM)

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

Benedict Cumberbatch, Sherlock

Jeff Daniels, Godless

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Geoffrey Rush, Genius