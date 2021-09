El incomprensible look de Emma Corrin ('The Crown') con uñas de Catwoman y gorro de baño en los Emmy

Si ha habido una serie que ha triunfado en este 73 edición de los Premios Emmy es, sin duda, 'The Crown'. La ficción sobre la familia real británica ha arrasado al llevarse gran parte de los premios más importantes de la noche.

Mejor Serie de Drama, Mejor actor protagonista de una serie de drama para Josh O'Connor, Mejor Actriz de Drama para Olivia Colman, Tobias Menzies y Gillian Anderson se hacían ambos con el premios a Mejor reparto de serie de Drama y, hasta la mínima, aparición de Claire Foy se llevaba un premio a Actriz Invitada. Todos los ganadores aquí.

Quien finalmente no ha podido hacerse con el Emmy ha sido Emma Corrin quien competía junto a su compañera de serie Olivia Colman quien se llevó el premio por su papel en la temporada 4 de la serie como la reina Isabel II, aquí tienes su discurso. Aunque, desde que se estrenara la entrega Emma ha recibido grandes halagos por su interpretación de Lady Di, tanto que se hizo con el Globo de Oro en la pasada edición.

Debido a la pandemia pocas son las veces que hemos podido disfrutar de Emma Corrin sobre la alfombra roja pero todo hace presagiar que nos encontramos ante uno de los rostros de Hollywod que más va a dar de qué hablar por sus looks.

Emma Corrin, Lady Di en 'The Crown', en los Premios Emmy | Getty

Y es que la británica tiene un estilo muy peculiar y característico que despliega siempre que tiene la ocasión para ello. Así, el estilismo que eligió para los Emmy ha sido de los más comentados de la gala.

Se trata de un diseño de Miu Miu en un tono nude donde destaca un gorro estilo bebé a juego con un vestido recto palabra de honor y unos guantes sin dedos de los que salen unas uñas largas negras muy parecidas a las de Catwoman en Batman.

Las opiniones se han divido al ver el vestido de Emma en las redes sociales. "Me encanta esto", "muy bueno", "obsesionada", dicen algunos a los que les ha enloquecido el look. Mientras que otras comentan: "Tengo miedo", "oh emma baby, ¿qué hicieron contigo" o "¿Es hoy Halloween?".

Seguro que te interesa:

Elizabeth Olsen deslumbra en la alfombra roja de los Emmy con un vestido diseñado por sus hermanas