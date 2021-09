Consulta la lista completa de ganadores de los Premios Emmy 2021

Mejor serie de drama

'The Crown' (Netflix)

Mejor actor protagonista de una serie de drama

Josh O'Connor ('The Crown')

Mejor actriz protagonista de una serie de drama

Olivia Colman ('The Crown')

Mejor serie de comedia

'Ted Lasso'

Mejor actor protagonista de una serie de comedia

Jason Sudeikis ('Ted Lasso')

Mejor actriz protagonista de una serie de comedia

Jean Smart ('Hacks')

Mejor miniserie

'Gambito de dama'

Mejor actor protagonista de una miniserie o TV Movie

Ewan McGregor ('Halston')

Mejor actriz protagonista de una miniserie o TV Movie

Kate Winslet ('Mare of Easttown')

Mejor TV Movie

'Dolly Parton: Navidad en la plaza'

Mejor actor de reparto de una serie de drama

Tobias Menzies ('The Crown')

Mejor actor invitado de una serie de drama

Courtney B. Vance

Mejor actriz de reparto de una serie de drama

Gillian Anderson ('The Crown')

Mejor actriz invitada de una serie de drama

Claire Foy ('The Crown')

Mejor dirección de una serie de drama

Jessica Hobbs ('War', de 'The Crown')

Mejor guion de una serie de drama

Peter Morgan ('War', de 'The Crown')

Mejor actor de reparto de una serie de comedia

Brett Goldstein ('Ted Lasso')

Mejor actor invitado en una serie de comedia

Dave Chappelle ('Saturday Night Live')

Mejor actriz de reparto de una serie de comedia

Hannah Waddingham ('Ted Lasso')

Mejor actriz invitada de una serie de comedia

Maya Rudolph ('Saturday Night Live')

Mejor dirección de una serie de comedia

Lucia Aniello ("There Is No Line (Pilot)", de 'Hacks')

Mejor guion de una serie de comedia

Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky ("There Is No Line (Pilot)", de 'Hacks')

Mejor actor de reparto de una miniserie o TV Movie

Evan Peters ('Mare of Easttown')

Mejor actriz de reparto de una miniserie o TV Movie

Julianne Nicholson ('Mare of Easttown')

Mejor dirección de una miniserie o TV Movie

Scott Frank ('Gambito de dama')

Mejor guion de una miniserie o TV Movie

Michaela Coel ('Podría destruirte')

Mejor reality show

'RuPaul's Drag Race'

Mejor talk show

'Last Week Tonight with John Oliver'