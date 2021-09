"Hubiera apostado a que no iba a pasar": Olivia Colman, incrédula tras ganar el Emmy a Mejor Actriz por 'The Crown'

Olivia Colman ya se considera una de las grandes más aclamadas de todo el panorama de Hollywood, y en 2019 ganó el Oscar a mejor actriz por su papel en 'La favorita', interpretando a la Reina Anne. Por supuesto su llegada a 'The Crown' supuso una gran adición a la serie, y su papel ha estado más que a la altura.

La 73 edición de los Premios Emmy llegaba esta madrugada con mucha expectación por conocer a los ganadores de este año. Esta edición ha dejado claro que 'The Crown' es una de las grandes series de su tiempo, y ha conseguido ganar hasta en 11 ocasiones entre las nominaciones que sumaba.

Y por supuesto, la reina Isabel II, Olivia Colman, no podía quedarse sin su premio en una noche en la que la serie británica ha arrasado con todo. Aún así, Olivia no daba crédito al premio y así expresaba su sorpresa durante su discurso: "Hubiera apostado a que no iba a pasar".

Tras la sorpresa inicial, la actriz continuaba su discurso diciendo: "Esto es increíble y que final tan impresionante para un viaje tan extraordinario con esta familia tan adorable. He disfrutado cada segundo de mi estancia con ellos y no puedo esperar para ver lo que pasará en la siguiente temporada".

Para terminar Olivia no quería olvidarse de su padre y muy emocionada decía: "Voy a ser muy rápida porque me sigo emocionando mucho al pensar en ello. Desearía que mi padre pudiera estar aquí para verlo. Perdí a mi padre durante el COIVD y sé que le hubiese encantado todo esto".

Esta ha sido la guinda a los dos años en los que Olivia ha interpretado a la reina Isabel II y ahora abandonará la serie siguiendo con la política que llevan en 'The Crown' con el reparto. Su puesto lo ocupará otra grandísima actriz como es Imelda Staunton.

