Emma Corrin ('The Crown') revela cómo se siente tras revelar que es queer: "Sentía que era muy aterrador y revelador"

Emma Corrin declaró públicamente a través de su Instagram que se sentía cómoda con el tratamiento femenino, pero que también le parecía correcto que se refiriesen hacia su persona con el género neutro.

La actriz que ha ganado Globo de Oro por su interpretación de Lady Di en 'The Crown', Emma Corrin ha declarado en una entrevista cómo la sociedad ha aceptado este proceso que está viviendo. Lo ha hecho en unas palabras que ha concedido con Victoria Grimes junto al actor Nabhaan Rizwa, para hablar sobre la sexualidad y la identidad de género con el medio ITV News Granada.

"Creo que la visibilidad es clave en estas cosas. Mi viaje ha sido largo y todavía me queda un largo camino por recorrer", comenzó diciendo Emma. "Creo que estamos tan acostumbrados a definirnos a nosotros mismos, que esa es la forma en que la sociedad funciona dentro de estos géneros binarios y me ha llevado mucho tiempo darme cuenta de que existo en algún punto intermedio y todavía no estoy segura de dónde está eso".

"Sé que las personas en las redes sociales y en todo el mundo, que han estado hablando de ello, me han ayudado en mi viaje", continuó diciendo Corrin.

"Cuando comencé a publicar sobre esto, sentía que era muy aterrador y revelador. No estaba segura de si era lo correcto, pero la sensación que tengo de otras personas en la comunidad queer ha sido maravillosa", concluye.

