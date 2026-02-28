Toni Fernández Gabarre dedica a la Cañada Real su Premio Goya a Mejor Actor Revelación por Ciudad sin sueño

Antonio "Toni" Fernández Gabarre llegaba al Auditori Fòrum como candidato al Goya a Mejor Actor Revelación, un premio que no tenía precisamente poca competencia. Y es que Julio Peña, Hugo Welzel, Jan Monter Palau y Mitch Robles se preparaban, al igual que Toni, para subir al escenario en caso de escuchar su nombre.

Sin embargo, ha sido el joven vecino de la Cañada Real el que finalmente se ha llevado la estatuilla por la película Ciudad sin sueño. Un drama social ambientado en esta zona de Madrid donde Toni, un joven de 15 años, vive junto a su familia a pesar de las dificultades del lugar, donde el suministro de luz lleva cinco años cortado.

Un relato que, desde la ficción, muestra la realidad de muchas personas de la Cañada. Por eso, el actor no ha olvidado a sus vecinos y ha dedicado el premio a su familia.

Así, la familia Fernández se ha llevado el primer Premio Goya con orgullo y Toni ha mostrado su clara emoción al subir a un escenario que lo ha recibido entre aplausos.