Álvaro Cervantes dedica emocionado a las personas con discapacidad su Goya a Mejor Actor de Reparto por Sorda

El actor Álvaro Cervantes ha ganado el Goya a Mejor Actor de Reparto por Sorda donde ha querido tener una mención especial a las personas con discapacidad: "Me han hecho entender que la empatía no se puede basar solo de buenas intenciones, sino de revisar nuestros propios privilegios".

"Académicos, académicas gracias por este regalo, compañeros de nominación os admiro mucho. Un honor. La mitad de este Goya es de Miriam Garlo. Miriam, a parte de ser una actriz enorme, es una de las personas más increíbles que he conocido en la vida. Un día rodando me contó que ella como persona sorda tenía una serie de personas en su vida a las que consideraba personas libro, personas a las que mirar cuando se sentía perdida. Yo esta noche me lo voy a apropiar para compartirlo con mis personas libro que son mis padres, mi hermana y mi amor, Nerea".

"Me gustaría compartirlo también con esas personas que me llevan acompañando muchos años en la vida y en el oficio. Eva Libertad me has regalado un personaje increíble, he aprendido muchísimo con él".

"Esta película me ha enseñado muchas cosas, entre ellas una palabra que desconocía por completo y que estoy viendo que mucha gente no conoce, se trata del términocapacitismo, un término que define muy bien el mundo en el que vivimos. Un mundo que excluye a las personas con discapacidad. Las personas sordas que he conocido en esta película me han hecho entender que la empatía no se puede basar que solo de nuevas intenciones sino de revisar nuestros propios privilegios. Esto va para ellas".

En esta categoría competían Miguel Rellán, por El cautivo; Juan Minujín, por Los Domingos; Kandido Uranga, por Maspalomas, y Tamar Novas, por Rondallas.