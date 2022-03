El pasado 27 de marzo se celebró la 94 edición de los Premios Oscar, una gala muy esperada por todo el mundo ya que se respiraba cierta normalidad tras estos complicados tiempos que hemos vivido a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Y, sin duda, estos Oscar 2022 van a formar parte de la historia de los premios pero no por algo bueno dentro de la industria del cine. Y es que Will Smith, quien se llevó el Oscar a Mejor Actor por 'El método William' pegó en directo un bofetón a Chris Rock, mientras presentaba unos premios, tras hacer un chiste sobre el pelo de Jada Pinkett.

La repercusión que ha tenido esta agresión ha sido mundial y no se habla de otra cosa desde el pasado domingo. Ahora, el último que ha comentado cómo vivió lo ocurrido ha sido el director español Pedro Almodóvar quien estaba presenta en la gala.

El cineasta manchego es el director de 'Madres Paralelas', película que aspiraba a dos Oscar. Mejor Actriz con Penélope Cruz y Mejor Banda Sonora Original con Alberto Iglesias.

Almodóvar ha publicado un artículo en el medio 'IndieWire' donde habla de su experiencia en estos días que ha estado en Los Ángeles, donde también ha trabajo para su próxima película que estará protagonizada por Cate Blanchett.

Después de comentar todo lo que vivió en ese tiempo y su percepción de la gala de los Oscar Pedro dejó para el final el altercado de Will Smith y Chris Rock: "Estaba apenas a cuatro metros de donde sucedió. En los planos generales soy la cabecita blanca que ves en la foto", explica.

No sin antes dejar claro que en los Oscar pasaron muchas otras cosas más allá de Will Smith: "Me niego a que ese episodio marque la gala y sea protagonista de una ceremonia donde sucedieron muchas más cosas y de mucho mayor interés. Por ejemplo, 'Drive My Car', sin duda mi película favorita del año, ganó como Mejor Largometraje Internacional. Y también 'Summer of Soul', mi documental favorito", explicaba.

El puñetazo de Will Smith a Chris Rock en los Oscar | Cordon Press

Pero al final, Pedro Almodóvar quiso remarcar el rechazó que sintió al ver lo sucedido con Will Smith como protagonista: "Lo que vi y escuché me produjo un sentimiento de absoluto rechazo. No solo durante el episodio, sino también después, en el discurso de aceptación, un discurso que se parecía más al de un líder de una secta. No defiendes ni proteges a la familia con los puños, y no, el diablo no aprovecha los momentos claves para hacer su obra", comenta.

"El diablo, de hecho, no existe. Este fue un discurso fundamentalista que no deberíamos escuchar ni ver. Algunos afirman que fue el único momento real de la ceremonia, pero hablan del monstruo sin rostro que son las redes sociales. Para ellos, ávidos de carroña, fue sin duda el gran acontecimiento de la noche", sentencia el cineasta manchego.

Will Smith gana el Oscar | GTRES

