Orlando Bloom se baña en La Concha de San Sebastián y asegura que es clave estar conectado con "la vida real" para ser actor

El actor británico Orlando Bloom ha regresado al Festival de San Sebastián 14 años después de su última visita, para presentar la película Bucking Fastard, dirigida por Werner Herzog, y ha reivindicado la importancia de mantenerse conectado con la vida cotidiana pese a la exposición pública y la fama.

"Un hombre sabio me dijo una vez que la fama es como estar en un lugar donde algo atraviesa muy rápido y la gente lo mira, pero lo importante es salir de ahí y hacer cosas de la vida diaria, como llevar a los niños al colegio, hacer la comida, ir al supermercado. Hay que desconectarte por un lado del mundo y a la vez formar parte de él porque no puedes construir personajes si estás desconectado de la vida real y del mundo real", ha señalado el actor.

Orlando Bloom y Werner Herzog en la ceremonia de inauguración de la 74.ª edición del Festival de Cine de San Sebastián | Gtres

A su juicio, esta conexión con la realidad es fundamental para su profesión. "Creo que eso es la parte esencial de ser un actor porque es muy importante encontrar el equilibrio", ha indicado.

Bloom ha destacado su entusiasmo por regresar a San Sebastián, donde ha disfrutado de la comida y del mar. "He estado nadando", ha contado Bloom, que ha asegurado que le encanta volver a la ciudad y ha calificado el festival de "fantástico". "Estoy muy orgulloso de la película. San Sebastián es un gran público para celebrar esta cinta", ha afirmado.

El actor ha definido Bucking Fastard como "poco habitual", "excepcional" y "poética". El actor ha calificado de "maravillosa" la oportunidad de trabajar con Herzog, a quien ha definido como "un director único" capaz de crear personajes o películas "como un poema".

En la película, Bloom interpreta a Gareth Moroney, un hombre al que ha definido como "muy simple", que "juega", es "muy dinámico" y "disfruta de lo que le está pasando", aunque la historia adquiere una mayor profundidad a medida que entra en contacto con los sentimientos de las hermanas protagonistas.

Preguntado por su trayectoria, Bloom ha explicado que de joven descubrió que quería ser actor cuando se dio cuenta de que todos sus personajes favoritos del cine y la televisión estaban interpretados por actores. "Pensé, claro, yo quiero ser actor para ser cualquier personaje de los que tanto me gustan", ha recordado.