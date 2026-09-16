Javier Calvo y Javier Ambrossi reivindican a Lorca en Toronto con La bola negra: "Su arte y su figura son importantísimos"

Javier Calvo y Javier Ambrossi aprovecharon el estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) de La bola negra para reivindicar la figura de Federico García Lorca y aseguraron que uno de sus deseos es que el público salga del cine con ganas de conocer mejor al poeta.

"Su arte y su figura son importantísimos y nos encanta poder llevarla al mundo", afirmó Calvo a EFE en la alfombra roja del estreno de la película en el TIFF.

Los directores acudieron al estreno acompañados por sus principales intérpretes: Penélope Cruz, Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente, Carlos González y Milo Quifes.

Javier Calvo y Javier Ambrossi presenta en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) La bola negra | Gtres

Preguntados por lo que Lorca habría pensado de la película, Ambrossi reconoció que intentar responder sería aventurado.

"Con que la gente conecte con ello y, al salir del cine, la gente que no conozca a Federico, si es que queda alguien, se pregunte quién era e investigue un poco sobre su literatura, yo creo que eso ya sería bonito para él", afirmó.

Calvo añadió: "No podemos hablar por él, pero lo que vamos a hacer es hablar de él porque lo merece".

Los Javis también recordaron el enorme desafío que supuso levantar una producción rodada durante doce semanas en escenarios naturales y en condiciones exigentes.

"Hemos rodado bajo la lluvia, noches, días, ríos. Ha sido todo una locura", relató Ambrossi.

El director confesó que afrontaba muchas jornadas con la sensación de que podían haber llegado al límite.

"Yo empezaba el día diciendo: 'Bueno, hoy será el día en el que no lo sacamos'", explicó.

Calvo aseguró que esa sensación estaba presente incluso antes del rodaje.

Penélope Cruz en el estreno de La Bola Negra durante la 51.ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) | EFE

"Desde que me senté frente a la hoja en blanco dije: '¿Cómo vamos a hacer esto?'. Cada día de rodaje me lo preguntaba, y hoy estamos aquí en el Festival de Toronto presentándola para una audiencia de 2.000 personas", afirmó.

Y añadió: "El misterio de la creación. Solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio".

Tras el éxito cosechado en Cannes, donde los Javis fueron distinguidos con el premio a la mejor dirección, el equipo del filme destacó en Toronto la capacidad para conectar con espectadores fuera de España.

Guitarricadelafuente, que debuta como actor, subrayó precisamente esa transformación de una historia que inicialmente sentían como muy propia.

"Está siendo una experiencia increíble, toda la acogida que está teniendo esta película aquí, en Canadá, en Estados Unidos", declaró a EFE.

"Una historia que pensábamos que era tan nuestra y tan de nuestro origen, ver cómo se está convirtiendo en algo tan universal y que está cogiendo fuerza fuera de nuestras fronteras es algo que nos emociona y nos llena de orgullo", añadió.

El músico reconoció que el salto a la interpretación le produjo inicialmente bastante miedo.

"Todo ha sido una primera vez", explicó.

También señaló que encontró puntos de contacto entre su propia experiencia vital y Sebastián, el personaje que interpreta.

"Ha sido un proceso bastante de indagar en mí mismo, de descubrir cosas que no sabía que tenía y cosas oscuras con las que me he tenido que confrontar para poder abordar este personaje", dijo.

Guitarricadelafuente en el estreno de La Bola Negra durante la 51.ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) | EFE

Carlos González incidió también en la doble condición española y universal de la cinta.

"Es una película vital, importante por todo lo que habla y cómo traemos nuestro país y representamos a nuestro país", señaló.

Sobre trabajar con Calvo y Ambrossi, González aseguró: "Es lo que yo le desearía a cualquier actor o a cualquier actriz".

Milo Quifes, que también afronta con La bola negra su primera experiencia ante una cámara en un rodaje, reconoció que está asimilando poco a poco todo lo que rodea a la película.

"Voy evolucionando con el tiempo, voy poco a poco y voy asimilando todo lo que puedo. Lo importante es tener los pies en la tierra", afirmó.

Para el público de Toronto tuvo una recomendación.

"Me gustaría mucho que dejara las expectativas atrás y que sintiera la película desde el minuto uno, que la viva, que la sienta, que la entienda y que luego la vuelva a ver porque se habrá perdido muchas cosas", concluyó.