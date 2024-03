Robert Downey Jr. gana el Oscar a Mejor Actor de Reparto y se lo dedica a su abogado: "Se ha pasado años sacándome de la cárcel"

Los Premios Oscar han reconocido a Robert Downey Jr., después de toda una -complicada- vida en la interpretación, como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Oppenheimer.

Oppenheimer de Christopher Nolan era una de las favoritas de la noche y la más nominada de esta 96 edición de los Oscar, donde Downey, también favorito, se ha hecho con su primera estatuilla y ha subido al escenario emocionado y con el humor sarcástico que le caracteriza.

"Gracias, gracias. Me gustaría agradecer a mi terrible infancia y a la Academia, en ese orden", comenzaba con ironía. Hace poco que el actor se sinceró como nunca sobre esos años y las adicciones de su padre haciendo juntos un documental.

"Me gustaría agradecer a mi veterinaria, digoo a mi mujer, Susan Downey, que está ahí. Me encontró, un cachorro mugriento, y me rescataste y devolviste a la vida. Por eso estoy aquí. Gracias", dice mirando a su esposa de más de 20 años. Puedes verlo todo en el vídeo de arriba.

Robert Downey Jr. con su Oscar | Gtres

"Aquí va mi pequeño secreto: necesitaba este trabajo más de lo que el trabajo me necesitaba a mi. Chris [Nolan] lo sabía. Y Emma [Thomas] se aseguró de rodearme con uno de los mejores equipos y elenco de todos los tiempos. Emily, Cillian, Matt Damon, Blunt, fue fantástico, y estoy aquí ante vosotros como un hombre mejor debido a ellos. Sabéis, lo que hacemos es significativo. Y qué cosas decidimos hacer es importante. Así que, volviendo a mi publicista...", corta arrancando las risas del público.

"También a mi agente, Phil Raskin. Mi madre, ya fallecida. Y quiero agradecer a mi estilista, por si acaso nadie más lo hace. Gracias Erika, muchas gracias", añade.

"Y ya solo voy a decir esto: mi abogado de la industria, Tom Hanson, durante 40 años, la mitad de los cuales se ha pasado intentando conseguirme un seguro, y pagándome fianzas para sacarme de la cárcel: gracias, bro. Esto es para ti", se despide entre vítores del público.

Robert Downey Jr. interpreta a Lewis Strauss en Oppenheimer, una película que cuenta la historia detrás de la creación de la primera bomba atómica con Cillian Murphy como protagonista.