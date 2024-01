Kieran Culkin llora al recordar su infancia y a su madre en los Emmy y pide en directo a su mujer tener más hijos

Kieran Culkin ha arrasado en la temporada de premios y es que en poco más de una semana se ha llevado el Globo de Oro, el Critics Choice Awards y, ahora, el Emmy a Mejor Actor de Drama por su papel de Roman Roy en Succession. Aquí puedes ver la lista de todos los ganadores de la noche.

Kieran competía con nada más y nada menos que con sus compañeros de Succession Brian Cox y Jeremy Strong. Además de con Jeff Bridges de The Old Man, Bob Odenkirk de Better Call Saul y Pedro Pascal por The Last of Us.

Finalmente, Culkin no ha tenido competencia y ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más emotivos y divertidos en su discurso de agradecimiento.

Kieran Culkin y su mujer en los Emmys | Cordon Press

El actor se quitó la chaqueta y la tiró al suelo como símbolo de su emoción y después no pudo contener las lágrimas al dar las gracias a su madre: "Gracias por darme vida y mi infancia, que fue genial. Así que gracias por eso". Puedes verlo al completo en el vídeo de arriba de la noticia.

La semana pasada el actor quiso también tener unas palabras hacia su madre donde alababa poder haber sacado adelante a 7 hijos ella sola.

Además, Culkin quiso tener otras palabras para su "preciosa" mujer, Jazz Charton: "Gracias por compartir tu vida conmigo y por darme dos hijos increíbles".

Para terminar con este momentazo que arrancó las carcajadas de todos los presentes: "Y Jazz, quiero más (hijos). ¡Dijiste que tal vez, si gano!".