Premios Emmy: Lista completa de ganadores

La 75 edición de los Premios Emmy se ha celebrado este lunes después de un retraso de varios meses debido a la huelga de Hollywood.

Las estrellas de la televisión se han reunido en una noche llena de emociones donde Succession se ha despedido por la puerta grande y también ha habido triunfos para The Bear o Bronca.

Consulta la lista completa de nominados a los Emmy 2023.

Drama

Mejor Serie de Drama

Succession

Mejor actor

Kieran Culkin por Succession

Mejor actriz

Sarah Snook por Succession

Mejor actor de reparto

Matthew Macfayden por Succession

Mejor actriz de reparto

Jennifer Coolidge por The White Lotus

Mejor guion

"Connor's Wedding", por Jesse Armstrong (Succession)

Mejor dirección

"Connor's Wedding", por Mark Mylod (Succession)

Comedia

Mejor serie

The Bear

Mejor actor

Jeremy Allen White por The Bear

Mejor actriz

Quinta Brunson por Abbot Elementary

Mejor actor de reparto

Ebon Moss-Bachrach por The Bear

Mejor actriz de reparto

Ayo Edebiri por The Bear

Mejor guion

"System", por Christopher Storer (The Bear)

Mejor dirección

"Review", por Cristopher Storer (The Bear)

Miniserie, antología o TV Movie

Mejor serie limitada

Bronca

Mejor actor

Steven Yeun por Bronca

Mejor actriz

Ali Wong por Bronca

Mejor actor de reparto

Paul Walter Hauser por Encerrado con el diablo

Mejor actriz de reparto

Niecy Nash-Betts por Dahmer

Mejor guion

"The Birds don't sing, they screech in pain", por Lee Sung Jin (Bronca)

Mejor dirección

"Figures of Light", por Lee Sung Jin (Bronca)

Realities y programa de variedades

Mejor guion

Last Week Tonight with John Oliver

Mejor Talk show

The Daily Show with Trevor Noah

Mejor especial de variedades en directo

Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

Mejor serie de variedades guionizada

Last Week Tonight with John Oliver

Mejor reality de competición

RuPaul's Drag Race