Julia Roberts levanta en aplausos a todos en los Globos de Oro y deja un recado a Emma Stone: "¿Qué demonios está pasando?"

Los Globos de Oro 2026 han entregado el premio a Mejor película musical o comedia a Una batalla tras otra. Un galardón que corona la cinta de Leonardo DiCaprio como una de las claras candidatas al Oscar.

La encargada de presentar el premio en cuestión ha sido nada menos que Julia Roberts. La 11 veces nominada a los Globos de Oro, y tres veces ganadora, se subió al escenario del Hilton de Beverly Hills para, antes de poder mediar palabra, recibir el más sonoro de los aplausos.

Julia Roberts en los Globos de Oro | Gtres

"Gracias, gracias", comenta Roberts antes de que el estruendo fuera mayor que sus agradecimientos. En ese momento, la eterna Pretty Woman se sube a la ola y la hace crecer.

"¡Todos! ¡Venga, los de atrás! ¡Vamos!", exclama mientras los allí presentes se levantan para vitorear a la actriz.

Cuando los aplausos se empiezan a detener, Roberts bromea con su público. "Emma Stone está ahora mismo en plan: ¿Qué demonios está pasando?", dice para ganarse también las risas de los invitados a la gala: "Wow, gracias. Voy a estar insoportable al menos una semana. Lo agradezco".

"¡Qué gran noche!", continúa: "¡Qué noche más bonita para ser artista! Estamos en 2026, vamos directos a lo alto".

Así, Julia Roberts volvió a recibir el cariño de una industria que celebra cada estreno que protagoniza. El pasado año la hemos podido ver en lo nuevo de Luca Guadagnino, Caza de brujas, este año llegará Panic Carfully de Sam Esmail y, en 2027, recuperará uno de sus papeles más emblemáticos con Ocean's 14.

Una carrera repleta de éxitos que nunca tiene suficiente y que bien se ha ganado los aplausos tanto de los miembros de Hollywood como del mundo entero.