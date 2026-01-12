Las extrañas caras de Leonardo DiCaprio en los Globos de Oro: ¿Con quién estaría hablando?

Los Globos de Oro llevaron la película de Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra, a la cima de la gala. Sin embargo, el protagonista de Titanic se fue de vacío.

En su defecto, fue Timothée Chalamet el afortunado que recogió el premio a Mejor actor en película musical o comedia. Un premio que recibió frente al resto de los nominados y que, durante su discurso, tuvo muy presentes.

Ahora bien, ver el Globo de Oro volar hacia otras manos no fue motivo suficiente como para que alguien de la talla de DiCaprio pasara desapercibido. Por mucho que su nuevo clip viral no se viera en directo.

Durante una pausa publicitaria, el actor dedicó unas inteligibles palabras a alguien que, por el momento, sigue siendo un misterio. Una conversación a distancia en la que no faltaron gestos histriónicos por parte de Leonardo.

Primero lo señala, luego pone "morritos", después lo vigila con atención, acto seguido vienen sus caras imposibles, el aplauso y las risas. Un conjunto de memes que no ha tardado en hacerse viral.

No es la primera vez que DiCaprio se convierte en tendencia después de los Globos de Oro. Hace diez años, tuvo un breve encuentro con Lady Gaga que no tardó en correr como la pólvora por las redes sociales; demostrando así que le hace falta muy poco (desde luego no ganar un premio) como para convertirse en protagonista de cualquier ceremonia.

El próximo 16 de marzo llega la cita de Hollywood más importante del año. Momento en el que DiCaprio podría alzarse con su segundo Oscar; siempre y cuando, claro está, Chalamet no se adelante de nuevo.