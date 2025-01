Jude Law revela que interpretará a Vladimir Putin en su próxima película: "Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto?"

Jude Law está viviendo un gran momento en su carrera. Tras dar vida a Dumbledore de joven en la última cinta de Animales fantásticos, el actor ha encadenado varios proyectos muy interesantes como Firebrand, donde interpreta a Enrique VIII, el thriller The Order, Eden, junto a Ana de Armas y Sydney Sweeney, o la serie Star Wars: Tripulación Perdida.

De hecho, recientemente consiguió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Jude Law en el Festival de Venecia | Reuters

Ahora, se ha confirmado que su próximo papel será poniéndose nada más y nada menos que en la piel de Vladimir Putin, el mandatario ruso de 72 años. La película se llama The Wizard of the Kremlin y se ambienta en Rusia tras el colapso de la URSS a comienzos de los 90. En este contexto, un joven artista convertido en productor de televisión, Vadim Baranov, se convierte inesperadamente en el asesor de imagen de Putin, que por aquel entonces era un prometedor miembro del FSB (ex KGB).

La cinta está dirigida por Olivier Assayas y a Law le acompañan Paul Dano, Alicia Vikander, Zach Galifianakis, Tom Sturridge y Jeffrey Wright.

Sobre este papel, Law ha declarado a Deadline que "todavía no he empezado a trabajar en ello" y que por eso aún le "parece un Everest que escalar" y que está "en las faldas de la montaña mirando hacia arriba pensando 'oh, Dios, ¿qué he dicho?'".

Vladimir Putin | EFE

"Eso es lo que a menudo siento cuando digo que sí. Pensaba: 'Oh, Dios, ¿cómo voy a hacer esto?'. Pero, en fin, eso es algo que tengo que resolver yo", declaró.

La película se basará en el libro homónimo de Giuliano da Empoli de 2023.