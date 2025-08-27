Atresmedia desembarca en el FesTVal 2025 con La Voz, Mar Afuera, Las hijas de la criada, Emparejados, Salvados y Drag Race España

Atresmedia, el Grupo de televisivo líder, vuelve a apostar con fuerza por su presencia en el FesTVal de Vitoria que se celebra a partir del próximo 1 de septiembre. Con un gran despliegue de presentaciones de ficción y entretenimiento, Atresmedia volverá a reafirmar su compromiso con la producción nacional.

Del 1 al 6 de septiembre, Atresmedia presentará las novedades más esperadas de Antena 3, laSexta y atresplayer de la próxima temporada. Atresmedia traslada a Vitoria, además, el gran talento con el que cuentan estas producciones tanto delante como detrás de las cámaras, así como a sus respectivos responsables y productores ejecutivos.

LA VOZ (Lunes 1 de septiembre)

La Voz, el exitoso talent de Antena 3, dará el pistoletazo de salida a la batería de presentaciones de Atresmedia en el FesTVal el lunes 1 de septiembre. Su presentadora, Eva González, acompañada por los coaches Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra, desgranará las novedades de la nueva edición.

El talent show de más éxito a nivel internacional cerró su anterior edición siendo líder absoluto de la noche de los viernes con un con un 13,5% de cuota de pantalla y una media de más de 1,1 millones de espectadores.

EMPAREJADOS (Martes 2 de septiembre)

Un día después, el martes 2 de septiembre será el turno de una de las grandes novedades de la temporada: Emparejados, con Joaquín Sánchez y Susana Saborido. Tras el exitoso estreno del programa en la noche de Antena 3, los espectadores disfrutarán ahora de una temporada completa del formato.

El formato en el que todo ocurre en pareja involucra no solo a los invitados, sino a los presentadores y hasta el público. Una de las grandes novedades del programa es que ahora ya no sólo habrá parejas sentimentales que tendrán que demostrar su conexión, sino que habrá que comprobar la afinidad de todo tipo de parejas.

LAS HIJAS DE LA CRIADA (Miércoles 3 de septiembre)

El miércoles 3 de septiembre el FesTVal acogerá la presentación de una de las nuevas series originales de Atresmedia: Las hijas de la criada. Se trata de la adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, que recibió el Premio Planeta 2023, y que contará con la presencia de sus principales intérpretes: Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Martina Cariddi y Judith Fernández.

Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

SALVADOS (Jueves 4 de septiembre)

Como cada año, laSexta también tendrá su presencia den el FesTVal de Vitoria. El jueves 4 de septiembre será el turno de Salvados con Gonzo, que repasará los contenidos de la nueva temporada del veterano programa de reportajes que se emite en laSexta. Durante la presentación se repasarán los primeros temas que tendrá la nueva temporada.

DRAG RACE ESPAÑA 5 (Viernes 5 de septiembre)

Consagrado ya como uno de los grandes formatos de entretenimiento el viernes 5 de septiembre se presentará la quinta edición de Drag Race España, programa original de atresplayer. La versión española ha conseguido alzarse con el cariño de los fieles seguidores de la franquicia, considerada como una de las mejores adaptaciones a nivel mundial y con fans por todo el mundo.

Con Supremme de Luxe al frente del programa, la presentación de las novedades de esta nueva edición contará con Ana Locking, jurado del programa, Samantha Ballentines, y Le Coco, ganadora de la última edición del programa.

MAR AFUERA (Viernes 5 de septiembre)

atresplayer seguirá teniendo presencia el viernes en el FesTVal con la presentación de su nueva serie original, Mar Afuera, que se estrena el próximo 14 de septiembre en la plataforma. La puesta de largo de la serie contará con los protagonistas Gabriel Guevara, Hugo Welzel, Natalia Azahara, Laura Simón, Carles Francino e Itziar Atienza.

Los espectadores de Vitoria serán los primeros en ver la serie. En la noche del viernes, atresplayer se viste de gala para estrenar en primicia el primer episodio de la serie en la sede del FesTval, el Palacio Europa, con sus protagonistas.

En Mar Afuera, Álvaro (Gabriel Guevara) y Carlos (Hugo Welzel) son dos internos recién llegados a un Centro de Internamiento de Menores Infractores situado junto al mar. Mientras cumplen su condena tendrán que hacer frente a las amenazas de la banda de Los Pajaritos sin perder la esperanza en un futuro cada vez más oscuro. Pero allí dentro también encontrarán el apoyo de internos como Saray (Laura Simón), una joven que prefiere vivir en el centro antes de volver a su problemática vida en el exterior, o de trabajadores como Mario, un hombre que llegará a poner en peligro su propia vida por ayudar a estos chicos.