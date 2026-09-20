El equipo de El confidente revela la fecha de estreno de la película en una acción especial en el marco del Festival de San Sebastián

El confidente, película que cuenta con la participación de Atresmedia, ha desvelado en San Sebastián su fecha de estreno en una acción especial celebrada durante el Festival. Una lona de gran formato instalada en la ciudad, que durante los días previos había despertado la curiosidad con un único mensaje: “TRAIDOREA?”, ha descubierto finalmente una de las primeras imágenes de la película y la fecha de su estreno en cines el próximo 29 de enero.

El momento ha contado con la presencia de los productores María Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza, el director general de Atresmedia Cine Jaime Ortiz de Artiñano, el director Daniel Calparsoro, el guionista Fernando Navarro, su protagonista Javier Gutiérrez y los actores Patricia Vico, Miguel Garcés y Alberto Huici.

La capital guipuzcoana es el lugar en el que da comienzo esta historia, inspirada en hechos reales. El confidente tendrá su estreno mundial en la 71ª edición de la Seminci de Valladolid en la Sección Oficial fuera de concurso.

El confidente, dirigida por Daniel Calparsoro (Cien años de perdón, Salto al vacío), reúne de nuevo a María Luisa Gutiérrez, que impulsa y produce la película junto a Álvaro Ariza, y al periodista Pablo Muñoz, en cuya documentación se basa el proyecto, tras la colaboración de los tres en La infiltrada.

Inspirada en hechos reales de nuevo y con guion de Fernando Navarro (Verónica, Segundo premio, Tierra de nadie). Protagonizada por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán, el reparto de la película lo completan Itsaso Arana, Emilio Palacios, Miguel Garcés y Patricia Vico.

El rodaje se llevó a cabo en distintas localizaciones de Gipuzkoa y sur de Francia, trasladándonos a la década de los 2000, con algún flashback a la década de los años 80.

Sinopsis de El confidente

El confidente es una oda a la amistad construida en la relación entre un policía veterano (Javier Gutiérrez) y su joven confidente (Miguel Herrán), dos hombres enfrentados por sus principios pero unidos por la soledad en sus trabajos, la lealtad y el sentimiento de abandono.

En medio de una peligrosa operación policial, ambos cruzarán límites que los obligarán a asumir las consecuencias de sus actos. Inspirada en hechos reales.Sony Pictures International Productions, España presenta una producción de Bowfinger International Pictures y Esto También Pasará en coproducción con El Confidente Films AIE y Lionceau Films en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia con la participación de Atresmedia y Movistar Plus. La distribución correrá a cargo de Sony Pictures Entertainment Iberia.