El camino de Javier Calvo y Javier Ambrossi a Hollywood con La bola negra: De la ovación en Toronto a candidata para los Oscar

El próximo 25 de septiembre se estrena La bola negra en cines, película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca.

Y, aunque todavía no ha llegado a las salas, la cinta ya está dando muchas alegrías a sus creadores y reparto. La primera fue poder presentar en el pasado Festival de Cannes 2026 donde recibió el premio a la Mejor Dirección.

El equipo de La bola negra en Cannes | Atresmedia Cine

Ahora, se ha estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) donde la actriz Emmy Rossum fue la encargada de presentar el evento que acabó con una enorme ovación que puso en pie a los presentes y emocionó a los directores y actores del reparto presentes.

Justo, horas después de esta gran acogida en Canadá, Javier Calvo y Javier Ambrossi conectaron con España para escuchar de la voz de Alejandro Amenábar que La bola negra era la candidata elegida para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Oscar® 2027.

Los cineastas conectaron en videollamada donde expresaron que estaban en "shock" por la noticia pero que "iban a dejarse la piel" para llevar a lo más alto la película y recordar la figura y el arte de Federico García Lorca.

Aquí empieza el viaje de Javier Ambrossi y Javier Calvo a Hollywood, que si hay suerte podría terminar el próximo 15 de marzo en Los Angeles, fecha en la que será la gala de los Oscar.

La bola negra, una película original de Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia.

La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

La bola negra | Atresmedia Cine

Con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau (Querer, Élite), Carlos González (La vida breve, Veneno), Milo Quifes (que también debuta como actor), Lola Dueñas (ganadora de dos premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes y premios Feroz, Forqué y Platino por La Mesías), Penélope Cruz (ganadora del Oscar®, tres premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes, Copa Volpi, Bafta, César de Honor, Premio Donostia y Premio Nacional de Cinematografía) y Glenn Close (ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony y nominada en ocho ocasiones al premio Oscar®).

Además forman parte del elenco Antonio de la Torre (ganador de dos premios Goya, dos premios Feroz y la Medalla de las Artes de Andalucía), Natalia de Molina (ganadora de dos premios Goya y la Biznaga de Plata a la mejor actriz), Julio Torres (nominado en cinco ocasiones a los premios Emmy), Lorenzo Zurzolo (Baby, Prisma), Albert Pla (La Mesías), Mona Martínez (Veneno), Yenesi (Mariliendre), Nuria Mencía (Yakarta), Hugo Welzel (El hijo zurdo), María Morales (Honor), Antonio Dechent (A puerta fría’) y Alberto Cortés (One night at the Golden Bar).

Javier Butler, Valentín Martínez, Teo Lucadamo, Mateo Medina, Juan Vergara, Joaquín Ruiz, Gio Torino y Mario Silva debutan en el cine con esta película al igual que Judeline, que se estrena como actriz e interpreta una versión de Soldadito español’, que forma parte de la banda sonora.