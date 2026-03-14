La guerra de los mundos de Ice Cube arrasa en unos premios Razzie que redimen a una nominada al Oscar

La 46ª edición de los premios Razzie ha galardonado este sábado 14 de marzo a lo peor del cine de Hollywood de 2025.

Los premios, que se anuncian en vísperas de los Oscar, han consagrado al remake de La guerra de los mundos y a la versión en acción real de Blancanieves.

La guerra de los mundos se ha llevado cinco premios Razzie, incluyendo Peor película, Peor director para Rich Lee, Peor actor para Ice Cube, Peor guion y Peor remake, copia o secuela.

Esta cinta reinterpreta la novela homónima de H.G. Wells siguiendo la historia solo mediante pantallas de ordenador y videollamadas. La película fue duramente criticada por sus actuaciones o efectos visuales, popularizándola a través de memes en las redes sociales.

En cuanto a Blancanieves, la nueva versión protagonizada por Rachel Zegler ganó los premios Razzie al Peor actor de reparto y a la Peor pareja en pantalla. Ambos premios fueron otorgados a los enanitos de CGI.

Primera imagen de Rachel Zegler en Blancanieves | Disney

Entre los demás ganadores se han encontrado Rebel Wilson como Peor actriz por Boda letal y Scarlet Rose Stallone como Peor actriz de reparto por Pistoleros.

Por su parte, Kate Hudson, nominada al Oscar este año por Song Sung Blue, ganó el premio a la redención, que se entrega a una estrella que había ganado un Razzie previamente y cuya última actuación ha conseguido elogios. Hudson ya había sido nominada a tres premios Razzie, y ganó el de peor actriz en 2021 por Music.