George Clooney habla sobre envejecer y sus miedos en la industria: "No quiero aparecer en un anuncio de tampones 20 años después de morir"

George Clooney ha recibido el León de Oro a su trayectoria en el Festival de Cine de Venecia, galardón que ha recibido de la mano de su amiga Laura Dern.

Pero, antes de la gala, el actor ofreció una rueda de prensa donde hablo, sin tapujos de muchos temas profundos que afectan a toda la sociedad mundial y a la industria del cine:

"Creo que todos lo saben. Y espero que sean conscientes, al igual que nosotros, de que la IA va a desempeñar un papel muy importante en esta industria".

"Me gustaría evitar aparecer en un anuncio de tampones 20 años después de mi muerte. Me gustaría eso. Me gustaría evitarlo", dice con humor pero preocupado sobre este devenir.

Para continuar después: "El estado del periodismo está en entredicho. Obviamente, las personas más ricas del mundo son dueñas del Washington Post, de Twitter y de la mayoría de las fuentes de información, y eso es preocupante. Creo que cinco o seis de los principales medios de comunicación pertenecen a las personas más ricas del mundo. Eso es preocupante".

"El periodismo está en constante cambio, siempre enfrenta desafíos. Era así en el siglo XVIII y lo sigue siendo ahora. Es motivo de preocupación por el momento. Pero creo firmemente que la información encontrará la manera de difundirse. Y creo que eso es lo importante. Y eso es precisamente lo que ustedes hacen, algo maravilloso."

Para terminar reflexionando sobre tener 65 años y el paso del tiempo: "Sabes, tengo 65 años y todo me da un poco de melancolía. Literalmente, te cepillas los dientes y piensas: 'Ay, mis dientes antes eran mucho más bonitos'. Todo lo relacionado con envejecer te produce cierta melancolía".