La apertura musical de los Goya con Luis Tosar, Rigoberta Bandini y muchos cameos a ritmo de Hoy puede ser un gran día

La 40 edición de los Premios Goya promete sacar lo mejor del mundo del cine en una noche muy especial. Y es que la gala no solo está de aniversario, sino que además vuelve a Barcelona 26 años después.

Luis Tosar y Rigoberta Bandini lideran la ceremonia y lo han hecho llegando al escenario al ritmo de Hoy puede ser un gran día. La voz melódica de la cantante y los graves rotos del actor han llevado la canción de Serrat al centro de la cultura cinematográfica patria.

El número musical ha contado con la presencia de bailarines que, junto a estas dos estrellas, han llenado de luces y color la apertura de la gala. Ahora bien, no eran bailarines cualquiera: y es que muchas de las estrellas protagonistas de la noche coreaban tras los presentadores.

Efectivamente, "hoy puede ser un gran día" para muchas de las personas nominadas que, un año más, están a punto de hacer historia en el cine patrio.

Tras el número, la gala ha dado paso a un montaje rememorando algunos de los mejores momentos de los premios de la Academia de Cine; llegando al emblemático Salva Reina que, el pasado año, se quedó sin palabras.

No será el único número de la gala, siendo una edición en la que grandes artistas elevarán la magia del cine al espectáculo de la música.