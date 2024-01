La complicidad de Riley Keough y Priscilla Presley en la alfombra roja dejando atrás los problemas del testamento de Lisa Marie

Riley Keough y Priscilla Presley han tenido en los últimos meses una relación un tanto complicada. Desde el fallecimiento de la hija de Elvis y Priscilla Presley, Lisa Marie, la mujer de Elvis se ha visto envuelta en problemas legales con su nieta Riley.

Lisa Marie Presley falleció en 2023 a causa de una obstrucción intestinal y, desde entonces, tanto Riley como Priscilla han tenido más de un encontronazo por el testamento. Los problemas llegaron cuando Priscilla interpuso una demanda al no estar de acuerdo con la división del patrimonio. A raíz de esto, abuela y nieta se han visto sumidas en un embrollo legal al que ahora parece que han puesto punto y final.

Tan solo unos días después de haber anunciado que publicaría las memorias de su madre, Riley Keough ha aparecido en los premios Emmyacompañada de su abuela Priscilla. Las dos han posado sonrientes ante las cámaras zanjando cualquier rumor de enemistad que pudiera existir entre ambas. El tema del testamento, por tanto, ha quedado atrás.

La actriz Riley Keough ha acudido a esta gala de premios por su papel en Daisy Jones and The Six y ha decidido que sus acompañantes sean su marido y su abuela. La intérprete ha expresado su emoción ante el micrófono de ET: "Es muy especial. Estoy aquí con mi abuela y mi marido. Me siento afortunada por tener aquí a mi familia apoyándome".

Abuela y nieta han posado juntas con vestidos de Channel negros, cada una con su propio estilo, dando al mundo una imagen de cordialidad y buena sintonía, como se puede ver en el vídeo de arriba. Las dos están felices y sanando todas las heridas causadas tras la muerte de Lisa Marie Presley. Hace un año acudieron juntas a los Globos de Oro, que fue la última vez que se vio a Lisa Marie antes de su repentino fallecimiento y, ahora, han vuelto a asistir a unos premios unidas.

Riley Keough anunció hace unos días que las memorias de su madre verán la luz el próximo octubre. Mientras llega ese momento, abuela y nieta parece que van a recuperar el tiempo perdido y a cuidarse para mantener a la familia unida cuando se cumple un año de la pérdida de Lisa Marie Presley.