Alberto Chicote, reconocido con el Premio Extraordinario - Compromiso con la Arquitectura de Calidad

Alberto Chicote, presentador de reconocidos formatos como Pesadilla en la cocina y Batalla de restaurantes, y reconocido chef español, recibirá el Premio Extraordinario – Compromiso con la Arquitectura de Calidad, en reconocimiento a su trabajo en el diseño y realización del restaurante Omeraki.

Será distinguido junto a Enrique Barrera, al frente del estudio In Design We Trust, por su trabajo conjunto, en nombre de la organización Architecture Madrid Awards (AMA).

Este galardón destaca un proyecto que refleja la unión entre arquitectura y gastronomía, concebido desde el respeto por el espacio, la funcionalidad y la calidad en cada detalle.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el jueves 30 de octubre en el Teatro Magno de Madrid, en el marco de la segunda edición de los Architecture Madrid Awards. Este evento, que se ha consolidado como una de las citas de referencia en el sector, reunirá a destacados estudios y profesionales de la arquitectura y el diseño.

En su primera edición, los AMA congregaron a cerca de 200 despachos y especialistas del ámbito de la arquitectura y el interiorismo. En esta nueva convocatoria se prevé una participación aún mayor, lo que refuerza la posición de los premios como referente nacional e internacional en la promoción de la excelencia, la innovación y la calidad profesional. En esta ocasión, la ceremonia contará además con la entrega y presencia confirmada del Premio Honorífico a RCR Arquitectes.