Adele, a un paso del EGOT tras ganar su primer Emmy

Adele es una de las artistas más queridas de nuestro tiempo. La cantante británica saltó a la fama hace poco más de una década, y con cada nuevo trabajo discográfico se ha convertido en un éxito arrollador. A su imparable carrera en ascenso se suma ahora un nuevo galardón para su vitrina: el Premio Emmy.

De esta forma, Adele podría convertirse en la décimo octava persona en conseguir el EGOT. El selecto grupo de artistas que poseen un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Estas siglas agrupan los principales reconocimientos de la artes escénicas con más prestigio, a la cantante aún se le resiste el mítico premio teatral de Broadway, pero dada su faceta multidisciplinar no sería de extrañar verla logrando el reto.

Adele no pudo recoger su premio en persona, quién actualmente se encuentra en su residencia en Las Vegas, preparando su nuevo espectáculo, mientras continúa trabajando incesantemente en su nueva ola de proyectos. Sin embargo, ha realizado una publicación en su cuenta de Instagram con una fotografía de ella junto al premio y un texto de agradecimiento.

Concretamente lo ha ganado gracias al especial que grabó para la CBS, 'One Night Only', siendo el primer espectáculo grabado en directo de la cantante en seis años. Un repaso a la discografía con títulos mítico como 'Rolling in the Deep' o 'Someone Like You', además del estreno en directo de temas musicales de su último disco, '30'. En un evento que fue presentado por Oprah Winfrey y se convirtió en el espacio más visto desde los Oscars.

Los nombres que rodean al EGOT

Junto a Adele otros tres músicos podrían ser la siguiente figura en obtener esta distinción: Eminem, Paul McCartney y Ringo Starr. El cantante de rap Eminem, de 49 años, ganó el premio al 'Mejor especial de variedades (en vivo)' por su aparición en el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl de este año, mientras que McCartney, de 80 años, y Starr, de 82, recibieron un Emmy en la categoría de 'Documental de no ficción' por sus roles como productores del documental "The Beatles: Get Back".

El cantanate Eminen | Getty Images

Los miembros que poseen actualmente el EGOT se conforman por: Richard Rodgers (1962), Helen Hayes (1977), Rita Moreno (1977), John Gielgud (1991), Audrey Hepburn (1994), Marvin Hamlisch (1995), Jonathan Tunick ( 1997), Mel Brooks (2001), Mike Nichols (2001), Whoopi Goldberg (2002), Scott Rudin (2012), Robert López (2014), Andrew Lloyd Webber (2018), Tim Rice (2018), John Legend (2018), Alan Menken (2020) y Jennifer Hudson (2022).

Otro caso destacable de alguien que ha ido adquiriendo notoriedad en las distintas galas de premios escénicos, es el caso del puertorriqueño, Lin-Manuel Miranda. Quién a falta de ganar el Oscar, lograría el PEGOT, pues ganó un premio Pulitzer en 2016.