Ganadores de los Creative Arts Emmy Awards: 'El juego del calamar', Chadwick Boseman y Obama entre los galardonados

Más información Lista completa de los nominados a los Premios Emmy 2022

El próximo lunes 12 de septiembre se celebra la cita anual de los Premios Emmy 2022, y mientras que los nominados se preparan para la ceremonia, este fin de semana se han calentado motores con los Creative Arts Emmys.

Esta modalidad de los galardones otorga los premios de categorías más técnicas o de detalles, y este año HBO Max ha sido la plataforma más premiada, seguida de Netflix.

Estos son algunos de los ganadores de los Creative Arts Emmy Awards. Puedes ver la lista completa aquí.

Actor invitado en una serie de drama

Colman Domingo por 'Euphoria'

Actriz invitada en una serie de drama

Lee You-mi por 'El juego del calamar'

Actor invitado en una serie de comedia

Nathan Lane por 'Solo asesinatos en el edificio'

Actriz invitada en una serie de comedia

Laurie Metcalf por 'Hacks'

Mejor TV Movie

'Chip'n Dale: Rescue Rangers'

Mejor programa de reality guionizado

'Queer Eye'

Mejor programa de reality

'Love on the Spectrum U.S.'

Mejor presentador de reality o concurso

RuPaul por 'RuPaul's Drag Race'

Mejor presentador de especial de no-ficción

Stanley Tucci por 'Searching for Italy'

Mejor documental

'The Beatles: Get Back'

Mejor narrador

Barack Obama por 'Our Great National Parks'

Mejor programa de animación

'Arcane'

Mejor actor de doblaje

Chadwick Boseman por 'What If...?'

Mejor especial de variedades

Adele por 'Adele: One Night Only'