'Perdidos' dijo adiós el 23 de mayo de 2010. A lo largo de sus seis temporadas la serie creada por J. J. Abrams, Damon Lindelof y Jeffrey Lieber atrapó al espectador por sus rocambolescos enigmas, pero sobre todo por un interesante reparto coral, con unos personajes que nos tocaron la fibra gracias al uso de los flashbacks. Interpretados por actores en su mayoría desconocidos en aquel momento, 10 años después algunos han tenido mejor fortuna que otros en sus proyectos profesionales.

Matthew Fox (Jack)

El personaje: voló a Sidney para llevar a Los Ángeles el cadáver de su padre. El líder de los supervivientes es en realidad un cirujano como él, pero teme al fracaso. Por eso en la isla este hombre de ciencia se obsesiona con ayudar a los demás. En lo personal se enamora de Kate (“Tenemos que volver”) y se enfrentará a Sawyer, el otro macho alfa. Con él comienza y acaba ‘Perdidos’.

El actor: conocido por ‘Cinco en familia’ (1994-2000), tras ‘Perdidos’ intentó su salto al cine con las fallidas ‘En la mente del asesino’ (2012) y ‘Extinction’ (2014). Hasta apareció en ‘Guerra Mundial Z’ (2013) de refilón. Desde 2015 no sabemos nada de él.

Evangeline Lilly (Kate)

El personaje: Kate es una fugitiva que huye de la ley tras matar a su padrastro maltratador. En la isla sabe buscarse la vida, se siente atraída por Jack y Sawyer, y tiene un momento revelador cuando ve un caballo negro.

La actriz: se ha hecho un hueco entre algunas de las grandes producciones de los últimos tiempos, como las dos entregas de ‘El hobbit’, pero sobre todo con los Vengadores, interpretando a La Avispa en ‘Ant-Man y la Avispa’ y la aplaudida 'Vengadores: Endgame'. Protagonizará tres películas que se encuentran en postproducción.

Josh Holloway (Sawyer)

El personaje: timador desde joven (algo que le acercó a Kate), el chico malo asustaba de primeras, le gustaba poner motes (Sawyer tampoco era su verdadero nombre) y hacer bromas, pero también demostró ser un tipo compasivo, gran lector y amigo de sus amigos.

El actor: sus apariciones en cine son fácilmente olvidables (una pena que en ‘Misión imposible: Protocolo fantasma’ durase tan poco). El televisión fue un agente con un microchip en el cerebro en ‘Inteligence’ (2014) y en la distópica ‘Colony’ (2016), un ex agente del FBI. Aparecerá en la tercera temporada de ‘Yellowstone’, con Kevin Costner.

Michael Emerson (Ben Linus)

El personaje: Ben Linus siempre se creyó alguien especial en la isla. Al principio se hizo pasar por otro hombre (Henry Gale) y manipuló a los supervivientes. Némesis de Charles Widmore hará lo imposible por vencerle.

El actor: prolífico, con interesantes personajes, el actor protagonizó ‘Person of Interest’ (2011-2016), estuvo en ‘Arrow (2017-2018), en ‘El nombre de la rosa’ (2018) y haciendo de magnífico villano en ‘Evil’ (2019-2020).

Jorge García (Hugo)

El personaje: el sobrepeso de Hugo (también conocido como Hurley) y sus atracones de comida se deben a su baja autoestima. Su depresión le llevó a un psiquiátrico donde escuchó los números con los que ganaría la lotería (los famosos 4,8,15,16,23,42) y se haría rico. En la isla de poco le sirve el dinero y son los demás los que le hacen ver que puede ser una persona más valiosa de lo que cree.

El actor: de la mano de JJ Abrams apareció en un episodio de ‘Fringe’ y protagonizó la fallida ‘Alcatraz’, con otro suceso inexplicable. Su personaje más potente ha sido el de Jerry Ortega en ‘Hawai 5.0’ (2013-2019). En la comedia de Netflix ‘La otra Missy’ (2020) vuelve a sentarse dentro de un avión en un cameo.

Terry O’Quinn (John Locke)

El personaje: atrapado en una silla de ruedas, Locke puede caminar milagrosamente en la isla lo que fortalece su fe. Aunque es una figura paterna para muchos de los supervivientes, no ha podido olvidar a su propio padre que lo manipuló siempre. Su evolución es una de las grandes sorpresas de la serie.

El actor: el veterano actor interpretó al villano de ‘666 Park Avenue’ (2012-13) y ha encadenado varias series populares, entre las que destacan ‘Castle Rock’, basada en el universo de Stephen King; ‘Hawai 5.0’, donde coincidió con otros compañeros como Jorge García, y ‘Perpetual Grace’, junto a Ben Kingsley.

Naveen Andrews (Sayid)

El personaje: el soldado iraquí con instinto asesino también demostró ser en la isla un hombre bueno, atormentado por la muerte del amor de su vida. Mantuvo una breve relación con Shannon y era un crack arreglando cosas.

El actor: el londinense apareció en ‘Diana’, el biopic sobre Diana de Gales, con Naomi Watts, y especialmente como secundario en las series ‘Sense8’ (2015-2018) e ‘Instinct’ (2018-2019).

Daniel Dae Kim (Jin)

El personaje: el hijo de un humilde pescador se enamora de Sun, una joven de familia acomodada. La pareja coreana no pasaba su mejor momento cuando se estrella el avión en la isla, pues Jin es un tipo resentido por tener que esforzarse en demostrarle al padre de Sun su valía, algo que le hace violento.

El actor: tras ‘Perdidos’ protagonizó ‘Hawai 5.0’ donde estuvo hasta 2017. Ha participado en la saga ‘La serie Divergente’, en ‘The Good Doctor’ y ‘Hellboy’ (2019). Ha doblado ‘She-Ra, la princesa del poder’ (2019-2020), entre otras, y estrenará la película ‘Stowaway’, sobre una misión a Marte.

Yunjin Kim (Sun)

El personaje: al casarse con Jin asumió el papel de mujer sumisa, aunque en secreto Sun mantuvo otra relación con un amigo que le enseñó a hablar en inglés, algo que le fue de utilidad en la isla. Tras el accidente, ella dejará de mentir y ayudará a su marido a liberarse de sus prejuicios.

La actriz: en 2013 protagonizó junto a Alyssa Milano ‘Infieles – Mistresses’, adaptación de la serie británica que duró cuatro entregas. Ha seguido haciendo cine en su país, Corea.

Emilie de Ravin (Claire)

El personaje: la joven embarazada viajaba dispuesta a entregar a su bebé en adopción, tras ser abandonada por el padre, un pintor. El nacimiento de Aaron se convirtió en una situación insólita en la isla. Encontrará en Kate un gran apoyo.

La actriz: tras protagonizar ‘Recuérdame’ (2010), junto a Robert Pattinson, su papel más conocido ha sido el de Bella en la serie ‘Érase una vez’ (2012-2018).

Dominic Monaghan (Charlie)

El personaje: la estrella de rock, líder de Drive Shaft, es un adicto a las drogas y sufre remordimientos por su educación católica. En la isla se enamora de Claire y le ayuda con su hijo, Aaron, como si fuera su propia familia. Protagoniza una de las escenas más dramáticas de la serie (“Not Penny’s Boat”).

El actor: conocido por ‘El Señor de los Anillos’, el actor protagonizó la serie sueca ‘The Hundred Code’ (2015) y participó en ‘Flash Forward’, entre otras. En cine, le vimos en

‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’ (2019) y en ‘Waldo’ coincidirá con Mel Gibson.

Henry Ian Cusick (Desmond)

El personaje: el escocés trabajó en diversos oficios, sin un propósito claro, hasta que llegó a la isla. Oculto en la escotilla, luego descubriría que poseía la habilidad de viajar en el tiempo gracias a Faraday, el hermanastro de Penny Widmore. La llamada telefónica con ella, el amor de su vida, en el episodio ‘La constante’ es uno de los momentos cumbre de la serie.

El actor: ha hecho cameos en numerosas ficciones (‘Fringe’, ‘El mentalista’, ‘CSI’, ‘Hawai 5.0’…), participó en ‘Scandal’ (2012-2015), ‘Los 100’ (2014-2019) y ‘The Passage’ (2019). Ahora le podemos ver en ‘MacGyver’ (2020).

Harold Perrineau (Michael)

El personaje: viajaba en el avión junto a su hijo Walt, al que no veía desde hacía 10 años. En la isla deberá aprender a ser padre algo que no le resultará nada fácil. Sus malas decisiones provocaron que fuera uno de los personajes más odiados por la audiencia.

El actor: no ha parado. Ha sido secundario en ‘Hijos de la anarquía’, ‘Constantine’, ‘Goliat’, ‘Mentes criminales’, ‘Claws’ o ‘The Rookie’. El proyecto ‘When we Are Pirates’ le unirá de nuevo a Jorge García y Henry Ian Cusick.

Malcolm David Kelley (Walt)

El personaje: de padres divorciados, tras la muerte de su madre regresa con su padre biológico (Michael) en el avión que se estrellaría. Le acompaña su perro Vincent. El chaval conectó con la isla, se enfrentó a los osos polares y le vimos crecer de sopetón (algo no previsto en el guion).

El actor: empezó ‘Perdidos’ con 12 años y dio el estirón. Su participación más memorable en cine fue ‘Detroit’, de Kathryn Bigelow, y sus cameos en ‘Bones’ e ‘Insecure’.

Nestor Carbonell (Richard Alpert)

El personaje: este habitante de El Socorro, una isla canaria, perdió a su mujer y fue encarcelado por asesinato, pero gracias a su dominio del inglés acabó en el Roca Negra, un barco que naufragó en la isla en el siglo XIX.

El actor: ha aparecido en numerosas series como ‘Ringer’, ‘Asuntos de Estado’, ‘Bates Motel’ y ‘Midnight Texas’ Ha destacado especialmente en 2019 como el hombre del tiempo de ‘The Morning Show’, con Jennifer Aniston.

Maggie Grace (Shannon)

El personaje: la joven egoísta y superficial, una niña de papá, no gozó de la misma popularidad dadas las circunstancias de supervivencia en la isla. Sayid le ayudó a ver la vida de otra forma y a entenderse mejor con su hermanastro Boone.

La actriz: apareció en la saga ‘Crepúsculo’, en la serie ‘Californication’ y en dos películas con sed de venganza: ‘V3nganza’, con Liam Neeson, y ‘Una historia de venganza’, con Schwarzenegger. Su último pelotazo ha sido ‘Fear the Walking Dead’ (2018-2019). Lo próximo: el filme ‘Love, Weddins & Other Disasters’ junto a Diane Keaton y Jeremy Irons.

Jeremy Davis (Faraday)

El personaje: el hijo de Charles Widmore investigó los viajes en el tiempo siendo profesor en Oxford. Llegó a la isla como parte de un grupo pagado por su padre, escribió un diario y ayudó a Desmond a comprender sus habilidades.

El actor: se le puede encontrar en ‘Justified: la ley de Raylan’, ‘Texas Rising’ o ‘Sleepy Hollow’. Además de sus cameos en ‘Twin Peaks’ y ‘American Gods’, ha interpretado al doctor Deegan en el crossover de The Flash, Arrow y Supergirl.

Elizabeth Mitchell (Juliet)

El personaje: doctora experta en fertilidad, Juliet es enviada a la isla donde estudia por qué los bebés no sobreviven al nacer.

Mantiene varias relaciones en la isla, aunque la más importante es con Sawyer.

La actriz: sus papeles más relevantes han sido los del remake de ‘V’, ‘Revolution’, ‘Crossing Lines’ y ‘The Expanse’. Coincidió con Emilie de Ravin en ‘Erase una vez’ y protagonizó la terrorífica ‘Election: La noche de las bestias’ (2016). Tiene varios proyectos de cine.

Ian Somerhalder (Boone)

El personaje: Boone es un joven responsable que no se ha enfrentado a ninguna tragedia en su vida. Mantiene una relación enfermiza con su hermanastra Shannon. En la isla intenta ser proactivo aunque en principio carezca de habilidades.

El actor: su vampiro en ‘Crónicas vampíricas’ (2009-2017) le puso de nuevo sobre el mapa. Regresó al género en 2019 con ‘V-Wars’.

Adewale Akinnuoye-Agbaje (Mr. Eko)

El personaje: el nigeriano sobrevivió de pequeño en su país trapicheando con tal de mantener a su hermano menor. Se convirtió en un traficante sanguinario, que se redimió como sacerdote. En la isla porta un palo de madera donde talló parte de las escrituras.

El actor: su imponente físico le ha llevado a participar en películas como ‘G.I. Joe’, ‘Asesinos de élite’ o ‘Pompeya’. Como Evangeline Lilly puede presumir de pertenecer al universo Marvel gracias a ‘Thor: El mundo oscuro’. Además apareció en dos episodios de ‘Juego de tronos’. De sus últimas series destaca ‘The Fix’ (2019), junto a Robin Tunney.

Mark Pellegrino (Jacob)

El personaje: nació en la isla junto a su hermano mellizo. Jacob es el protector de la isla y pone a prueba a los hombres atrayéndolos hacía sí. Es la clave para comprender por qué los protagonistas de la serie fueron los elegidos.

El actor: ha aparecido en numerosas series como ‘The Closer’, ‘Revolution’, ‘Casi humanos’ y ‘Quantico’. Ha sido Lucifer en ‘Sobrenatural’ (2009-2019) y el sheriff de ‘Por trece razones’ (2017-2019).

Titus Welliver (Hombre de Negro)

El personaje: sin nombre, representa la maldad en la isla, el lado opuesto de su hermano Jacob. El Hombre de Negro es capaz de las más perversas maquinaciones bajo la apariencia de otros personajes.

El actor: ha sido secundario en ‘Hijos de la anarquía’, ‘The Good Wife’ y ‘CSI’. Además de cine (‘Argo’, ‘Tierra prometida’, ‘Transformers: La era de la extinción’), su gran oportunidad le llegó al interpretar al detective de homicidios ‘Bosch’, que acaba en 2020. Le veremos en el thriller ‘Nova Vita’.