Emmy 2021, curiosidades de las nominaciones, ausencias y sorpresas

Tras los 'pandEmmys' del año pasado, había mucha expectación por saber las nominaciones de esta 73ª edición de los Emmy ya que solo un 25% de los títulos nominados en 2020 han sido elegibles este año. Sin la presencia de las ganadores en 2020 ('Succession' –no hubo nuevos episodios– ni 'Schitt’s Creek' –que dijo adiós–), parten como favoritas 'The Crown', con 24 nominaciones, y 'Ted Lasso', con 20.

En miniserie, 'Podría destruirte' podría, efectivamente, dar la campanada, aunque le sigue muy de cerca 'Gambito de dama' que ya ganó el Globo de Oro y 'Mare of Easttown' (con 9, 18 y 16 nominaciones respectivamente). Sabremos quiénes se llevarán el galardón el próximo 19 de septiembre. Por el momento repasamos las nominaciones más relevantes donde ha habido algunas sorpresas y sonoras ausencias.

Drama

Josh O'Connor y Emma Corrin en 'The Crown' | Netflix

Estaban cantadas. 'The Crown', que ganó en los Globos de Oro, parte como favorita con su reparto nominado (Olivia Colman y Emma Corrin compitiendo entre sí, Josh O’Connor y hasta cuatro actores de reparto). La incombustible 'El cuento de la criada', con Elizabeth Moss (y siete actores y actrices de reparto nominados), y la ración de este año de 'Star Wars' con 'The Mandalorian' (se cuela Giancarlo Esposito como actor de reparto y un par de actores invitados).

Netflix podría ganar no solo con 'The Crown', también tiene opciones con 'Los Bridgerton', su serie más vista durante la pandemia gracias en gran parte a su protagonista Regé-Jean Page, también nominado. Una de las dos le podría dar el primer Emmy en esta categoría a la plataforma.

'This is Us' continúa teniendo empuje (con opciones para Sterling K. Brown) y también 'Pose', que se despide por todo lo alto con dato insólito incluido. Además de la candidatura de Billy Porter, MJ Rodriguez se convierte en la primera actriz trans en ser nominada a los Emmy (abrió camino Laverne Cox que lo fue como actriz invitada por 'Orange is the New Black').

¡Sorpresa! Ha sido cancelada, pero la ciencia ficción con monstruos tendrá su hueco con 'Territorio Lovecraft' y su pareja protagonista: Jonathan Majors y Jurnee Smollett (además de Michael K. Williams como actor de reparto). Si el año pasado arrasó ‘Watchmen’ en esta ocasión –aunque lo tienen difícil– son otros superhéroes, los de ‘The Boys’, los que se cuelan en la línea de salida.

Se han quedado fuera. Aunque sus protagonistas sí están nominados: el revival de 'En terapia' (Uzo Aduba, se lo llevó el año pasado por 'Mrs. América’) y 'Perry Mason' (Matthew Rhys y John Lithgow). Otras como 'La costa de los mosquitos', 'Industry', 'Falcon y el Soldado de Invierno' o 'Para toda la humanidad' se van de vacío.

Comedia

Morgan Freeman en 'El método Kominsky' | Netflix

Estaban cantadas. Las habituales 'Black-ish' (de las pocas comedias familiares que quedan en abierto, con Anthony Anderson y Tracee Ellis Ross nominados), 'El método Kominsky' (por aquello además de que es la última temporada, con Michael Douglas) y 'Ted Lasso', la gran favorita. El Globo se lo quitó 'Schitt’s Creek' pero Jason Sudeikis, también como actor, tiene la oportunidad de resarcirse en los Emmy. No solo eso, seis de sus actores y actrices van nominados como actores y actrices de reparto. 'The Flight Attendant', con Kaley Cuoco nominada, estaba también entre las apuestas. Entre los actores veteranos lógico encontrarse a William H. Macy en su despedida de 'Shameless' o a Allison Janney por 'Mom'.

¡Sorpresa! Alegría para muchos fans con la nominación del revival de 'Karate Kid', 'Cobra Kai'. Menos simpatías despierta la inclusión de 'Emily in Paris'. Pero hay dos series que han dado la sorpresa (ambas inéditas en España). 'Pen15', protagonizada por dos cómicas emulando ser teenagers, y, sobre todo, 'Hacks', con una Jean Smart haciendo de una diva de la comedia que quiere atraer a un público más joven con 15 nominaciones. HBO Max compite por primera vez en los Emmy (acumula 36 nominaciones) y lo hace en parte con esta serie que, además, le podría dar un record a la actriz: si ganase igualaría a la veterana Betty White al sumar tres categorías de comedia (Smart se llevó el Emmy como actriz de reparto por 'Samantha Who?' y como invitada dos veces por 'Frasier'). Para más inri, Jean Smart está nominada además como actriz de reparto por 'Mare of Easttown'. Por parte de las nominaciones a los intérpretes, llama la atención las de Kenan Thompson (por 'Kenan') y de Aidy Bryant (por 'Shrill'), ambos haciendo doblete gracias a sus nominaciones por 'Saturday Night Live'.

Se han quedado fuera. Para dolor de muchos la surrealista 'Mythic Quest' pero también 'La extraordinaria playlist de Zoey', cancelada tras su segunda temporada. En EE UU en las quinielas también aparecía 'Girls5eva' que podría haber añadido por primera vez a Peacock en la carrera de las plataformas por ganar un Emmy (solo parte con dos nominaciones). Recordemos que en esta categoría solo lo ha logrado Prime Video con 'La maravillosa Sra. Maisel' y 'Fleabag'. Apple TV se lo llevaría en 2021 con ‘Ted Lasso’ si gana el buenrollista entrenador de fútbol.

Miniserie

Anya Taylor-Joy en 'Gambito de Dama' | Netflix

Estaban cantadas. Vaya nivel en esta categoría. Favoritas dos: 'Gambito de dama', que ganó el Globo de Oro y un sinfín de premios (con Anya Taylor-Joy nominada) y 'Podría destruirte' (con Michaela Coel), ninguneada en general pero en los primeros puestos de las listas de las mejores series del año. No contábamos con que sería otra mujer la que se lo pusiera difícil a estas dos, pues en la contienda entra la muy alabada y sobre todo comentada 'Mare of Easttown', con Kate Winslet e Evan Peters. También estaban en las listas la ración de superhéroes de Marvel con 'Bruja Escarlata y Visión' (Paul Bettany, Elizabeth Olsen y Kathryn Hahn nominados hasta llegar a un total de 23 candidaturas), y la apuesta de marcado acento racial que es 'El ferrocarril subterráneo' del oscarizado Barry Jenkins.

¡Sorpresa! Entre las nominaciones a mejor actor se cuela Ewan McGregor por interpretar al diseñador 'Halston', y varios guiños a 'Hamilton' con Lin-Manuel Miranda y Leslie Odom Jr. (y cinco actores y actrices de reparto nominados). Aunque 'The Undoing' se queda fuera como miniserie no lo hace Hugh Grant que se lleva de forma sorprendente una nominación al Emmy.

Se han quedado fuera. Sin embargo, se queda fuera su compañera Nicole Kidman o la nominación como mejor miniserie de ‘Genius: Aretha’ (aunque no se han olvidado de Cynthia Erivo). Cuesta creer que se hayan quedado fuera 'El pájaro carpintero', con Ethan Hawke, y, sobre todo, la antología 'Small Axe', del oscarizado Steve McQueen.