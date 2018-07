¿Qué fue del hermano pequeño de Malcolm?

'Malcolm in the middle' finalizó hace 10 años. A Bryan Cranston no le hemos perdido la pista, pero a otros actores no les reconoceríamos ahora. Es el caso de Erik Per Sullivan, el actor que interpretó a Dewey, el hermano pequeño de Malcolm.

Erik Per Sullivan es ahora un joven de 23 años que no está muerto, como se rumorea en las redes sociales. El actor no acudió a la reunión que hace unos años hizo el reparto de la serie de Fox.

El actor ganó en 2007 el prestigioso premio académico James Joyce de la University College Dublin, que tienen también Noam Chomsky, Salman Rushdie o J.K. Rowling. En 2010 participó en la película 'Twelve' de Joel Schumacher. Fue el último trabajo como actor en el que vimos. A partir de ahí, su vida es un misterio.

Erik Per Sullivan no ha entrado el juego de desmentir que sea o no gay ni si sigue o no vivo. Imaginamos que tendrá otros proyectos que no están relacionados con la televisión o el cine.