Lorna Cepeda y Natalia Ramírez ('Yo soy Betty, la Fea') explican por qué ya no pueden decir sus míticas frases de la serie

'Yo soy Betty, la fea', se estrenó en 1999, y a día de hoy sigue siendo una de las telenovelas más populares y recordadas en todo el mundo. Su fama es tal que a sus actores los fans les siguen pidiendo que recreen algunas de sus frases más icónicas.

Pero lo cierto es que no les tienen permitido hacerlo, por mucho que te sorprenda. En una reciente visita al programa de radio Tropicana Colombia, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, dos actrices de la serie, lo han explicado.

El conductor del programa lee el mensaje de un oyente en el que le pide a Lorna que repita la maravillosa frase de su personaje, 'Marce, la pobreza me está respirando en la nuca', aprovechando su visita al espacio radiofónico y que también estaba Natalia, la auténtica Marce.

"¿Tú sabes cuál es el rollo? Que tiene derechos, no puedo representar la frase. No puedo volver a interpretar al personaje. Me encantaría pero no puedo", cuenta Lorna Cepeda.

Entonces el presentador les responde que cómo pudieron representarlo en el teatro, a lo que ellas contestan que tuvieron que pedir permiso y que RCN, el canal de televisión original que creó 'Yo soy Betty, la fea', también tenía parte de los derechos de la obra teatral.

"Yo ahorita me fui a Dancing with the Stars en Costa Rica y para la final ellos querían que bailara la milonga de Betty, y tuvieron que llamar desde el programa para pedir permiso, y solo les dieron el permiso para la televisión, pero no para reproducirlo en redes sociales ni nada", explica Lorna.

"A veces las personas creen que no lo hacemos porque no queremos, pero es que no podemos", concluyen con pena las dos actrices.