El diario de Patricia: 23 años de los primeros testimonios anónimos en televisión

Es inevitable no recordar la mítica sintonía que alertaba al público que ya eran las siete de la tarde. Lo que en un principio llegó como un experimento de verano, rápidamente se asentó entre la sociedad y en la parrilla de programación de Antena 3. Aquel 9 de julio de 2001, hace ahora 23 años, una jovencísima Patricia Gaztañaga abría la puerta a un grupo de personas anónimas, para compartir con todos sus trifulcas familiares o sus problemas sentimentales, entre otros muchos asuntos.

Aquella primera temporada, comprendida entre primeros de julio y la primera semana de septiembre, el espacio producido por Boomerang TV atrapó a 1.774.000 telespectadores de media, lo que se tradujo en un excelente 26,7% de cuota media de pantalla. Sin embargo, su éxito fue tal, que el programa se mantuvo en emisión también durante la temporada alta en invierno, llegando a alcanzar el gran 28,5% de media y más de 2.2 millones de telespectadores en la temporada de septiembre a julio de 2002.

El diario de Patricia | El diario de Patricia

Pero, aunque el sello de la marca del programa se le otorga a la presentadora vasca, Gaztañaga no fue la única que se puso al frente de este aclamado espacio de testimonios en televisión. La conductora Yolanda Vázquez se hizo cargo de El diario de Patricia durante la baja maternal de la presentadora titular, con tan buena acogida que se quedó la jornada de los viernes. Un breve paso que en 2007 abrió camino a la llegada de Juan y Medio, que durante ese verano fue el presentador de todos los viernes, hasta su baja para afrontar otros proyectos.

Sandra Daviu, presentadora de El Diario | antena3.com

El programa ha ido sufriendo cambios de imagen e incluso de nomenclatura a lo largo de los años, muchos de ellos motivados por el cambio de presentadora. Con la llegada y asentamiento de Sandra Daviú, el espacio pasó a llamarse El diario, desde septiembre de 2008 hasta su desaparición definitiva, el 19 de agosto de 2011 (con Ainhoa Arbizu al frente).

Hizo ruido

El diario de Patricia no pasó para nada desapercibido en los diez años de existencia en televisión. No solo por sus grandes datos de audiencia que logró sujetar durante años, sino por alguna que otra polémica. El talk show de Antena 3 fue diana de críticas de algunos expertos televisivos y una parte de la audiencia, entre otras cosas, por no considerarse apropiados para el horario infantil los temas que trataba. Asuntos que iban, desde un matrimonio roto por celos o deslealtades, el invitado que sorprendía a sus padres revelándole su orientación sexual, o los clásicos problemas familiares que terminaban en espantada del plató.

El programa de Boomeran TV regaló momentazos para la historia de la televisión. Desde las icónicas reacciones de las presentadoras, sobre todo las de Gaztañaga y Daviú, pasando por los peculiares invitados que se sentaban cada tarde. Algunos más representativos pueden ser, la historia de Manoli y su hijo, que fue al plató a revelarle que era gigoló; la de Jordi y su novia, que aseguraba haberse quedado embarazada de él a través de una inyección y sin mantener relaciones sexuales. Y por supuesto, Cristina La Veneno, mucho antes de que iniciara su transición.