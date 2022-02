Courteney Cox se convirtió en una de las caras más conocidas de la televisión desde los años 90 hasta hoy. Gracias a su papel en 'Friends' como Monica Geller, la actriz pasó a ser una estrella con millones de fans por todo el mundo.

La comedia catapultó a sus protagonistas a la fama y algunos de ellos soportaron la presión de diferentes formas. Por ejemplo, son conocidas las adicciones de Matthew Perry, su pareja en la sitcom y que revelará sus secretos en su próxima autobiografía.

Por su parte, la actriz acusó la mirada mediática durante años respecto a la apariencia de las mujeres de su edad. La industria cinematográfica puede ser muy exigente con los cánones de belleza y la intérprete se sometió a numerosos retoques estéticos para burlar el envejecimiento facial.

Sin embargo, ahora se ha mostrado arrepentida en una entrevista con The Sunday Times: "Hay un momento en el que dices: 'Oh, estoy cambiando. Parezco más mayor'. Y empecé a perseguir esa juventud durante años. No me di cuenta de que, mierda, en realidad me veo rara con las inyecciones y haciéndome todas esas cosas en mi cara que nunca haría ahora".

La actriz de 57 años aseguró que es consciente de que la gente habla de sus retoques: "Hubo una época en la que dije: 'Tengo que parar. Eso es una locura'". Además, se reconoció así misma como una "loca de los productos de belleza" añadiendo que "los probaría todos".

Courteney ya dijo en 2017 a NewBeauty que se quitó todos los rellenos que pudo: "Soy tan natural como puedo ser. Me siento mejor porque me parezco a mí misma. Creo que ahora me parezco más a la persona que era".

"No tienes idea porque es gradual hasta que dices: 'Oh, mierda, esto no pinta bien'. Y es peor en las fotos que en la vida real", agregó.

La estrella ahora protagoniza la comedia de terror 'Shining Vale' junto a Greg Kinnear para Starz. En esta serie interpreta a una mujer adinerada que se muda a una vieja mansión como terapia para hacer frente a la infidelidad de su marido.

Seguro que te interesa:

Así son las memorias de Matthew Perry sobre 'Friends', sus problemas de salud y adicciones: "He vivido para contarlo"