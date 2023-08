Cómo Will Smith ayudó a Bruce Willis a superar sus celos cuando Demi Moore se casó con Ashton Kutcher

Demi Moore y Bruce Willis fueron una de las parejas más populares de Hollywood en los 90, y después de tres hijas juntos su divorcio llegó en 1998.

Demi rehizo su vida con Ashton Kutcher, con quien se casó en 2005, y debido al estatus de ambos en la industria su matrimonio también fue muy seguido en la prensa.

Pese a que ambas relaciones tuvieron sus buenos y malos momentos, como Demi reveló en sus sinceras memoriascon todo tipo de detalles agridulces, hubo un punto en el que todos tuvieron que colaborar por el bien de sus hijas: aprender a convivir entre ellos.

Demi Moore con Ashton Kutcher y sus hijas Rumer, Tallulah y Scout Willis | Getty

Bruce reconoció en una entrevistaque es "un obstáculo, pero soy afortunado de ser el padre de tres hijas. La gente quiere aferrarse al resentimiento y el enfado y la culpa y los juicios, pero Demi y yo no lo hacemos por las niñas. El mérito es suyo, la verdad. Tiene un espíritu muy generoso para todo eso", aseguraba Willis en aquel momento.

Demi Moore y Bruce Willis | Getty

No obstante, también reconoció que hubo alguien que fue fundamental para que tuviese un cambio de chip cuando Kutcher llegó a la vida de su exmujer y sus hijas: Will Smith.

"Durante momentos muy oscuros habló conmigo de eso. Me dijo, 'tío, tienes que hacer lo que haga falta para que las niñas y todas las parejas o la novia estén juntos. Tienes que demostrarle a tus hijas que está todo bien'. Fue como si me encendiera una luz. Ding. Así que Will, gracias", le dedicaba Willis.

Ashton Kutcher también tuvo que superar sus "celos" de Bruce Willis

En una familia tan poco convencional, Kutcher también acabó reconociendo aDaily Mailque no fue fácil poder llevarse bien con el veterano actor.

Demi Moore y Ashton Kutcher | Gtres

"Al principio fue difícil. Piensas, 'es el tío que antes se acostaba con mi mujer'. Pero una vez que superas los celos, que simplemente es tu inseguridad personal, se hace más fácil", apunta.

Pronto comenzaron a hacer cosas en familia, como ver películas, esquiar o ir a bucear. "Para mí estar con Bruce es normal ahora", afirmaba Kutcher durante su matrimonio.