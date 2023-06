Demi Moore asegura que Ashton Kutcher no tuvo "compasión" con ella y sus problemas de alcoholismo durante su matrimonio

Demi Moore y Ashton Kutcher fueron durante años una de las parejas más famosas de Hollywood. Los actores estuvieron casados desde el año 2005 hasta 2013 pero después de 8 años de matrimonio decidieron tomar caminos separados y rehacer sus vidas.

Moore comenzó su relación con Kutcher 5 años después de divorciarse con el que fue su marido, Bruce Willis, con quien tuvo un total de tres hijas: Rumer,Scout y Tallulah.

Demi Moore con Ashton Kutcher y sus hijas Rumer, Tallulah y Scout Willis | Getty

En 2019, Moore se sinceró sobre su vida al publicar sus memorias 'Inside Out. Mi historia', donde hablaba sin tapujos sobre todo estos momentos tan traumáticos de su vida como cuando la violaron con 15 años y su madre cobró por ello o su etapa de adicción al alcohol o a las drogas, entre otros muchos aspectos.

En ese mismo libro, también habla sobre los problemas que tuvo en sus relaciones, incluidos sus matrimonios con Kutcher y Willis. Mientras que Bruce felicitó a Moore por su libro, Kutcher guardaba silencio mandando únicamente mensajes subliminales en las redes sociales. Al parecer, no le sentó muy bien que Moore hablara abiertamente sobre los problemas que tuvieron durante su relación.

Durante su matrimonio con Bruce Willis la actriz admitió queel actor tenía envidia de su exitosa carrera y estaba segura de que el actor le estaba siendo infiel. Pero también quiso admitir que no estaba emocionalmente disponible para él y esta situación provocó la separación de la pareja.

Tras este episodio la actriz quiso mantener a toda costa su matrimonio con Kutcher y adoptó un nuevo enfoque totalmente opuesto. La actriz confesó que quizá pudo mostrarse "demasiado disponible" con Kutcher hasta el punto de una gran necesidad de atención lo que provocó el efecto contrario en su pareja. Además, también fue una época complicada para sus hijas y la relación con ellas y estuvieron 3 años sin hablarse.

Bruce Willis, Ashton Kutcher y Demi Moore | Getty

El actor de 'Aquellos maravillosos 70' comenzó a alejarse de Moore y se inventaba que no la querían en los platós de sus películas "solo para pasar tiempo lejos de ella", asegura Demi.

La actriz concedió una entrevista en 2019 para 'GMA' en la que se sinceró sobre lo "perdida, desesperada, vacía y confusa" que se sentía en ese tiempo y sobre su adicción al alcohol. Aseguraba en sus memorias que Kutcher le empujaba a beber, aunque luego la "avergonzaba" por ello cuando bebía demasiado. Y mientras ella decidió pasar por un proceso de desintoxicación para mantenerse sobria Kutcher no le ofreció ningún apoyo:

"Él estaba en Europa esa semana y las niñas estaban con su padre. Aproveché ese tiempo para desintoxicarme. Fue una de las cosas más duras que he tenido que hacer en toda mi vida. Es como la peor gripe que has tenido multiplicada por cien pero aguanté esa semana", aseguró la actriz.

"Cuando Ashton volvió a casa, me sentí como si hubiera pasado una guerra. No me ofreció ninguna ayuda ni compasión. Sentí que estaba enfadado conmigo por tener este problema y me decía 'te has hecho la cama, ahora tienes que acostarte en ella'".

Kutcher ha tenido su propio historial de adicción y alcoholismo y no supo gestionar la situación, y Moore aseguraba en su libro que le era infiel y no mostraba ningún remordimiento tras haber sido descubierto. Además asegura que la presionó para que hicieran tríos sexuales y eso la avergonzó "profundamente" porque solo buscaba ser la "esposa guay" que Kutcher quería.

"Ashton no compensó su comportamiento mostrándose más amable. Al contrario, creo que todo esto era su forma de intentar salir de nuestro matrimonio. No sabía cómo hacerlo de una forma cariñosa, o quizá tenía demasiados conflictos", dijo Moore.

Moore continúa diciendo: "Cada una de sus acciones estaba diciendo, por favor, no me ames. Pero, desgraciadamente lo hice".