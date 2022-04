Si hay algo que marcó su infancia eso fue 'Stand by Me'. Wil Wheaton, el que diera vida a Gordie en uno de los clásicos de los 80, no tuvo una niñez fácil por el abuso emocional que sufrió por parte de sus padres, tanto es así que fue esa presión ejercida sobre él lo que le llevó a interpretar la película dirigida por Rob Reiner basada en 'The Body', una de las novelas de Stephen King.

El intérprete nunca quiso ser actor cuando era niño y fueron sus padres quienes le forzaron a hacerlo, según este mismo le contó a 'Yahoo! Entertainment' en una charla con motivo del 35 aniversario desde que se lanzara el film.

''A través de la combinación de un increíble abuso emocional de mi padre y un montón de manipulación de mi madre, con la que me usó, eso realmente fue lo que me puso en el lugar exacto para interpretar a Gordie'', expresó en su día en el medio mencionado anteriormente.

Ahora, concretamente este jueves durante el programa americano de entrevistas 'The Talk', Wil ha recibido una sincera disculpa por parte del coprotagonista de 'Cuenta Conmigo', Jerry O'Connell.

''Wil, solo quería decirte que antes te escuché hablar sobre algunas de las dificultades por las que estabas pasando durante 'Stand by Me' y, sabes, mientras yo tenía 11 años en ese momento... Quiero disculparme por no haber estado ahí más para ti cuando eras más joven. Pero quiero decir que, en general, nunca sabes por lo que alguien está pasando cuando estás con ellos. No me siento culpable pero solo quiero decir que lamento no haber estado ahí más, ya sabes'', expresó el director y guionista de cine.

Unas sentidas palabras a las que el actor de 'The Big Bang Theory' no dudó en contestar: ''Lo aprecio profundamente...'', ha comenzado agradeciéndoselo para posteriormente añadir: ''Tenías 11 años, ¿cómo iba a ser posible que lo supieras? Además, todo el que haya sobrevivido a traumas lo sabe, somos muy, muy, muy buenos para encubrir lo que estamos pasando''.