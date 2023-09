Vuelve la Fiesta del Cine en octubre: dudas, precios y por qué ya no hace falta acreditarse

A partir de este momento ya se pueden comprar las entradas para la próxima edición de laFiesta del Cine, que se celebrará del 2 al 5 de octubre.

Las entradas podrán adquirirse tanto por internet, como en las webs de los cines y en las webs tradicionales de venta de entradas y en las taquillas presenciales.

Este año además la Fiesta del Cine llega con una novedad: ya no hace falta acreditación.

Por primera vez y para facilitar la participación de todos los públicos, no será necesario acreditarse previamente en la web oficial para adquirir las entradas y disfrutar del evento, ya aparecerán con el precio reducido en los cines correspondientes.

La 21º edición de la Fiesta del Cine, que se celebrará del lunes 2 al jueves 5 de octubre, contará con la participación de 326 cines de toda España, que suman un total de 2.897 pantallas.

Durante esos cuatro días los espectadores podrán disfrutar de películas como After. Aquí acaba todo, Barbie, CampeoneX, Carajita, El sol del futuro, El superviviente de Auschwitz, Falcon Lake, Gran Turismo, Jeanne Du Barry, Karnawal, La Monja II, La Ternura, La voz del sol, Los Mercenarios 4, Megalodon 2: La Fosa, Misión a Marte, Misterio en Venecia, Monstruo, Ninja Turtles: Caos Mutante, Oppenheimer, The Creator, The Equalizer 3, Vacaciones de Verano y Vida Perra, entre otras.

Cuánto vale la Fiesta del Cine

Durante los días 2, 3, 4 y 5 de octubre las entradas tendrán un precio de 3.50€ cada una.

Las proyecciones en 3D, eventos, proyecciones y salas especiales y butacas VIP están sujetas a las condiciones de acceso de cada local, pudiendo llevar suplementos.

El funcionamiento de compra es igual que en un día normal, y aquí puedes consultar la lista de cines adheridos.