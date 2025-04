¿Volvería a llevar Demi Moore el pelo pixie como en Ghost? La actriz se sincera sobre cortarse su larga melena y dejarse canas

Demi Moore está en su mejor momento, personal y profesional. Aunque no pudo hacerse con el Oscar en la pasada gala de los premios la actriz está disfrutando de un nuevo renacer a los 62 años.

Ahora, Moore ha sido nombrada la más bella del mundo en 2025 por People, y por ello, ha ofrecido una sincera entrevista y un amplio reportaje fotográfico.

Entre las preguntas que le han hecho han hablado sobre una de sus señas de identidad más características su larga melena morena. "Ay, llegas a cierta edad y no es apropiado llevar el pelo largo", recuerda Demi Moore que escuchó en el pasado. "Miraba a mi alrededor y veía a mujeres de cierta edad cortándose el pelo, casi neutralizándose, y no me pareció lógico", explica.

Aprovechando esta reflexión le preguntan si volvería a cortarse el pelo estilo pixie, como ya la vimos en su película de 1990 Ghost: "No lo sé. El cabello tiene energía, ¿sabes? Pero nunca me gusta decir nunca".

Demi Moore en una escena de Ghost | Gtres

Aunque, no se cierra a lucir canas y el pelo blanco dejando atrás su pelo azabache: "Oh, totalmente. Veo a las mujeres que tienen esas canas increíbles, sobre todo las largas, y me parecen impactantes. Sin duda, me lo haría. El mío es como unas canas dispersas que hacen que mi pelo se vea turbio. En realidad, no empecé a teñirlo hasta los 55 años".

Tras La Sustancia Demi Moore ha vuelto con más fuerza que nunca a la primera línea de Hollywood y, ahora, está rodando la temporada 2 de la serie Landman.