Demi Moore habla de la "decepción" por perder el Oscar y la corazonada que tuvo: "Habría sido maravilloso ganar"

Demi Moore fue, sin duda, la gran protagonista de la pasada temporada de premios pero, a pesar de haber ofrecido una interpretación espectacular con La Sustancia, no pudo hacerse con el Oscar a Mejor Actriz. Ya que fue Mikey Madison quien se llevó el galardón por Anora.

Muchos comentaronla cara de Moore cuando no escuchó su nombre como ganadora. Pero, ahora, la actriz ha querido hablar claro sobre lo que sintió en ese momento en una entrevista a The Time, tras ser nombrada una de las 100 personas más influyente.

"La parte física, humana, que tiene ego, por supuesto, también siente decepción. Sin duda, habría sido maravilloso haber ganado", explica.

Aunque, asegura que cree que todo sucede por algo y que de este momento ha aprendido algo que le servirá en el futuro: "Eso es lo hermoso de abrirte de verdad a cómo funciona el universo, en lugar de aferrarte con tanta fuerza, intentando forzar las cosas. Realmente te dejas llevar por la corriente".

Además, Demi explica que sintió una corazonada sobre que Mikey ganaría: "Me incliné y le susurré a mi mánager: Creo que le toca a Mikey".

"No sé por qué lo supe, pero lo supe. Estaba tan centrada y tranquila. No me sentí desanimada. No sentí nada de eso. Simplemente confié, y sigo confiando, en lo que suceda", dice.

Demi Moore no pudo ganar el Oscar pero ha vivido uno de sus mejores momentos de su carrera y su interpretación en La Sustancia ya será recordada para siempre.